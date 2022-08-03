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76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.

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Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, yaz aylarını çalışarak geçiriyor. Zaman zaman yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor.

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Koronavirüs Ajda Pekkan Magazin Haberler

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