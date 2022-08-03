76 yaşındaki Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı

Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşayan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SAHNE KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü sesi ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, yaz aylarını çalışarak geçiriyor. Zaman zaman yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor.