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7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlendi

Magazin Haberleri

7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Funda Eryiğit, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. Erkek bebeğini kucağına almak isteyen oyuncu, nikah töreninde de sade bir gelinlik tercih etti.

Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit, şimdilere ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi.

GELİNLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

2 yıldır aşk yaşayan çift, yakın çevresi ve ailesinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu. Deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda oğullarını kucaklarına alacak. Yedi aylık hamile olan Eryiğit, Öniz İpek Derman'ın tasarladığı sade ve şık bir gelinlik tercih etti.

İşte çiftin nikahından kareler...

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlendi

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlendi

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlendi

7 aylık hamile Funda Eryiğit, Berkun Oya ile evlendi

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Funda Eryiğit Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

mustafa kılıç:

Netflix in yapamadığını sanatcılar yapıyor

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zırzop:

evlenmeden hamile kalmak bunu da çekinmeden ifşa etmek toplumdaki ahlak seviyemiz

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haksız mıyım:

eskiden evlenilir sonra hamile kalınırdı. şimdilerde hamile kalınıyor sonra evleniliyor. benlik değil abi bu işler

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