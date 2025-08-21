67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi

67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, verdiği cesur pozlarla büyüledi
Hollywood'un efsane isimlerinden Sharon Stone, 33 yıl önceki Temel İçgüdü filmindeki meşhur sahnesi sonrası hala cesur pozlarıyla gündem yaratıyor. 67 yaşındaki yıldız, Harper's Bazaar İspanya dergisinin Eylül sayısı için verdiği pozda dikkat çekti. Stone, Temel İçgüdü'nün yeniden çekileceği iddialarına da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca yaşadığı en büyük korkunun takıntılı bir hayran tarafından vurulma ihtimali olduğunu da belirtti.

Hollywood'un efsane isimlerinden Sharon Stone, 33 yıl önceki Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmindeki meşhur sahnesinden sonra hâlâ cesur pozlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

67 yaşındaki yıldız, Harper's Bazaar İspanya dergisinin Eylül sayısı için verdiği pozda yan profilden oldukça iddialı bir kareyle dikkat çekti.

Stone, son dönemde "Temel İçgüdü"nün yeniden çekileceğine dair çıkan söylentilere de noktayı koydu. 1992'de Catherine Tramell karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, özellikle sorgu sahnesiyle dünya çapında olay olmuştu. 2006'da rol aldığı devam filmi ise büyük tepki toplamıştı. Stone, olası bir yeniden çevrim için ise şunları söyledi:

"Eğer benim oynadığım devam filmi gibi olacaksa, neden yapılsın ki? Yapsınlar tabii ama bol şans."

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, kariyeri boyunca yaşadığı en büyük korkusunu da paylaşmıştı. Sylvester Stallone ile yaptığı bir sohbetten sonra, takıntılı bir hayran tarafından vurulma ihtimalinin hep aklında olduğunu söyledi.

Stone o duyguyu şöyle anlattı:

"Sokakta yürürken herkes cebine uzanıyor. Ama oradan kalem mi çıkacak, yoksa silah mı bilemiyorsun. Bu belirsizlik seni sürekli tetikte ve huzursuz tutuyor. Hep insanların niyetini çözmeye çalışıyorsun."

