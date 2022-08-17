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63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Konserlerinden arta kalan zamanını tatil yaparak geçiren 63 yaşındaki Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu pozlarını paylaştı. Ersoy'un iskelede verdiği siyah mayolu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Nostalji Kraliçesi" olarak tanınan Türk müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Konserlerinden arta kalan zamanda tatil yapan Ersoy, verdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 323 bin takipçisi bulunan Muazzez Ersoy, iskelede siyah mayosuyla verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi.

63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

DOĞUM GÜNÜNDE 180 BİN EURO'LUK HEDİYE

Başarılı sanatçı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek 63. yaşını kutlamıştı. Arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Ersoy'a tamamı pırlantalarla kaplı 180 bin euro değerindeki bir saat hediye edilmişti. Gece boyunca saati kolundan çıkarmayan sanatçı, kimin aldığını da sır gibi saklamıştı.

63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

63 yaşındaki Muazzez Ersoy, mayolu pozlarını paylaştı

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Muazzez Ersoy Instagram Tatil Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

mardinli yiğit:

ayıptır bee!!

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Erdem Yaman:

Kım der 64 yasında olduğunu hala genc kız gibi taşşşş taş. Sonra gülsen benı kıskanır diyorlar ????

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ali cik:

Maşallah her geçen gün daha da gençleşiyorsun, Muazzez Abla ! Bir de Sevmekten kim usanır parçasını o nadide sesinizle yorumlarsanız çook mutlu olurum !

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