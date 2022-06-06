58 yaşındaki Hülya Avşar, bikinili görüntülendi - Haberler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, konser vermek için Kıbrıs'a gitti. Sabah erken saatlerde Kıbrıs'a varan Avşar, tüm gün plajda dinlendi.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Posta'da yer alan habere göre, yıllardır tenis oynayarak spor yapan Avşar, siyah bikinisiyle kendisini plaja attı. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Avşar, tüm gün şezlongda uzanarak güneşlendi. Ara ara telefonuyla uğraşan ünlü isim, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

"BİR ERKEKTEN GÜZEL SÖZ DUYMADIĞIMDA BOŞLUK HİSSETMİYORUM"

Konserinde Sen Aşk mısın isimli yeni şarkısını 3 kere seslendiren Hülya Avşar, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Erkekler hakkında konuşan şarkıcı, "Bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü bizim meslekte sürekli iltifat alıyorsunuz" dedi. Yoğun konser takviminden dolayı Ayvalık'taki yazlığına gidemediğini söyleyen şarkıcı, "Ama çalışmak güzel bir şey" diyerek bu durumdan rahatsız olmadığını belirtti.