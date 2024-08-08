46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı

Son olarak Yalı Çapkını' dizisinde boy gösteren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, güzelliğinin sırrını açıkladı.

"YAPTIĞIM BİR MASKE VAR, TAVSİYE EDERİM"

Cildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay 46. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve görünümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Tugay şu sıralar Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılıyor. Mine Tugay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki başarılı oyuncunun güzelliğinin kıyaslanması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Mine Tugay'ın paylaşımlarından bazıları;