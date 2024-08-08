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46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı

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Son zamanlarda 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterini canlandıran Mine Tugay'ın yüzündeki değişimler dikkat çekiyor. Tugay'ın görünümündeki değişiklikler, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde konuşuluyor.

Son olarak Yalı Çapkını' dizisinde boy gösteren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, güzelliğinin sırrını açıkladı.

"YAPTIĞIM BİR MASKE VAR, TAVSİYE EDERİM"

Cildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay 46. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve görünümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Tugay şu sıralar Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılıyor. Mine Tugay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki başarılı oyuncunun güzelliğinin kıyaslanması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Mine Tugay'ın paylaşımlarından bazıları;

46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var

46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var

46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var

46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Yalı Çapkını Mine Tugay Mine Tugay Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (14)

mert kılıc:

hahahah kaç tane estetik geçirmiş onu söylesin bence :)

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8
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Seray Mert:

Hemen söyleyeyim güzellik sırlarını bir yığın estetik ve filtreler.

83
6
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sade vatandaş:

yaşın benim yaşıma gelsin karıştırdıklarının içine istersen manda yoğurdu kestane balı ekle nafile her ay elektirik su faturası gelir gibi bir gün ecelde kapını tıklatacak kaportan ne kadar düzgün olursa olsun belli bir yaştan sonra motor yatak saracağından ensenden kapıp öte yana götürecekler

69
19
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mehmet taşkın:

Çok güzelsin

41
34
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Birşey demedimki:

Bu haberi bekliyorduk mahallece. Hepimiz aydınlandık ...

52
2
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Talat:

Maaşallah...

19
13
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slim shady:

Ayak başparmağını sevmedim. Orada bir sıkıntı olmuş ama genel olarak 46 yaş için harika bir kadın.

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Barış O. B.:

Evet açıkladı; zengin erkeklerin parasıyla estetik ameliyat olmak.

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2
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Emrehan Ozgen:

kesekağıdı

6
4
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Sercan Özdinc:

Sana ben ezelden geldim lan :)

4
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