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3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi

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Türkücü Nihat Doğan, 3 aylık hamile olan İranlı hayranı ile nikah masasına oturdu. Yakın çevresini davet ettikleri bir düğün yapan çiftin gelinlik ve damatlıkla verdiği poz ortaya çıktı.

Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan, bir süredir birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Hanım'la sessiz sedasız evlendi. Çift, yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı.

GELİN VE DAMATTAN İLK KARE

Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare geldi. Bir kır düğünü yapan çift, gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Doğan'ın merak edilen eşi, fotoğrafta karnının görülmemesi için çiçekle kamufle etti.

3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan çiftin düğününden bir video da sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın halay çektiği bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.

3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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