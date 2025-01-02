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22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman ile yaşadığı aşkla tepki çekti. Şakrak, gelen eleştirileri tiye aldı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 10 Temmuz 2023'te 8 yıl süren evliliklerini tek celsede noktaladı. Ünlü çiftin boşanması sevenlerini şaşırttı.

Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açması, akıllara ihanet iddialarını getirdi. Dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü isimler geçtiğimiz yaz ayrıldı.

22 YAŞ FARK TEPKİ ÇEKTİ

Başarılı oyuncu, şimdi de kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'la aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir karesini paylaşarak "2025'e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" yazdı.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

Çiftin arasındaki yaş farkı, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İlişkisi hakkında yapılan olumsuz eleştirileri tiye alan Bülent Şakrak, "Gibi" dizisindeki skeci paylaştı ve sevgilisini etiketleyerek "İnsan bilir ne yaşadığını ya" notunu düştü.

Burcu Kirman da Şakrak'a "Ben de kendimi 25 sanıyorum" yanıtını verdi.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

Paylaşılan sahnede Yılmaz, İlkkan'a "Sen 28 yaşında değil misin, biz seni 28 biliyoruz" diye sorunca İlkkan "Ben de kendimi 28 yaşında sanıyordum" diyor. Yılmaz "39 yaşında mısın sen? Hiç mi anlamadın, insan bilir ne yaşadığını?" diye karşılık veriyor.

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı

22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Tarikat şeyhi olsaydı sıkıntı olurdu ama sanatçı işadamı falansa sıkıntı yok herşey serbest(!)

Yorum Beğen7
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