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Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim

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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024'te en çok haber konusu olan 10 ünlü ismi tek tek sıraladı. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile bu yıl dünyaevine giren Acun Ilıcalı listede zirveye oturdu. Ilıcalı'yı Hadise ve Yılmaz Erdoğan takip etti.

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan 10 ünlü ismi listeledi. Sevgilisi Çağla Altunkaya ile 4 Eylül'de nikah masasına oturan ve Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından kulübün asbaşkanı olan Acun Ilıcalı listede zirveye oturdu.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

"ESAS OĞLAN"DAKİ SAHNELERİ OLAY OLAN HADİSE İKİNCİ SIRADA

Yeni sevgilisi Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Esas Oğlan" dizisinde başrol oynayan Hadise listenin ikinci sırasında yer aldı. Hadise dizideki yakın sahneleriyle ve konserlerinde sergilediği dans performanslarıyla bu yıl çok konuşuldu.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı "İnci Taneleri" dizisiyle 2024 yılının en çok haber olan üçüncü ünlü ismi oldu.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

CEM YILMAZ YENİ GÖSTERİSİYLE DÖRDÜNCÜ OLDU

"CMXXIV" isimli yeni stand-up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, listeye dördüncü sıradan dahil oldu. Karaborsaya düşen bilet fiyatlarıyla çok konuşulan ünlü komedyen, yılın en çok haber konusu olan isimleri arasına girdi.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ DA LİSTEDE

Her giydiği olay olan ve şarkıcı Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle gündemde geniş yer kaplayan Serenay Sarıkaya listede beşinci sırada yer aldı. Sarıkaya'yı yasa dışı bahis soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç takip etti. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla çok konuşulan Serdar Ortaç'ın, MS hastalığı sonucu bacağında oluşan rahatsızlık nedeniyle bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlaması sevenlerini üzdü.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

HANDE ERÇEL SEKİZİNCİ SIRADA YER ALDI

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki çok konuşulan Hande Erçel, 2024 yılında en çok haber konusu olan sekizinci ünlü oldu. Oyunculuğu eleştiri yağmuruna tutulan Erçel, Barış Arduç'la beraber "Rüzgara Bırak" isimli romantik komedi filmiyle bu yıl setlere döndü.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

DEMET EVGAR ONUNCU OLDU

İnci Taneleri'ndeki "Dilber" karakterine hayat veren ve dizideki dans performanslarıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü, listeye dokuzuncu sıradan giriş yaptı. "Bahar" dizisiyle bu yıl tüm Türkiye'yi güldüren Demet Evgar ise listenin onuncu sırasında yer aldı.

2024'te en çok haber olan ünlüler! Listenin ilk üç sırası şaşırttı

Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBükücü:

Hepsi boş insan

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

en rezili yılmaz erdoğan

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Kadın ve erkek O. Lar devlet DüşManlarI

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