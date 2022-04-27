2022 yılının ilk 4 ayında en çok habere konu olan komedyenleri belli oldu! Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar zirvede
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İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılının ilk 4 ayında en çok habere konu olan komedyenlerini açıkladı. Listenin başında Cem Yılmaz gelirken onu Şahan Gökbakar takip etti.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 10 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2022 yılının ilk 4 ayında en çok haber konusu olan komedyenlerin listesini yayınladı.
Habermetre'nin açıkladığı raporda; Cem Yılmaz 13 bin 437 habere konu olarak listenin birinci sırasında yer aldı. Yılmaz'ı 8 bin 91 haberle gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar takip etti.
Final yapan Maske Kimsin Sen? yarışmasında jürilik yapan ve aynı zamanda gösterilerine devam eden Doğu Demirkol da 4 bin 757 habere konu olarak listenin 3. sırasında yer aldı. Onu ise 3 bin 201 habere konu olan Ata Demirer takip etti. Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ise 2 bin 110 habere konu olarak listenin 5. sırasına yerleşti.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Beyazıt Öztürk 2 bin 47 haberle 6. sırada, Yasemin Sakallıoğlu bin 155 haberle 7. sırada, Tolga Çevik 830 haberle 8. sırada, Mesut Süre 584 haberle 9. sırada, Feyyaz Yiğit ise 381 haberle listenin 10. sırasında yer aldı.