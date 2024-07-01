20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
Haziran ayında 10 yıllık evliliğini bitiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Sarmaş dolaş bir poz vererek ilişkisini ilan eden Atilla'ya "Yuvanı yıktın" yorumları yağdı.
Son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Atilla, boşanmanın ardından gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Atilla, Instagram hesabından birlikte tatil yaptığı şarkıcı Nez'e sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti. Nez de Instagram hesabından Atilla'nın fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki" notunu düştü. Aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla tepkilerin hedefi oldu. 20 gün önce boşanan oyuncuya "Yuvanı yıktın" ve "Bu kadar çabuk mu?" yorumları yağdı.