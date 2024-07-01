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20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

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Haziran ayında 10 yıllık evliliğini bitiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Sarmaş dolaş bir poz vererek ilişkisini ilan eden Atilla'ya "Yuvanı yıktın" yorumları yağdı.

Son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Atilla, boşanmanın ardından gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Atilla, Instagram hesabından birlikte tatil yaptığı şarkıcı Nez'e sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti. Nez de Instagram hesabından Atilla'nın fotoğrafını yayınlayarak "İyi ki" notunu düştü. Aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla tepkilerin hedefi oldu. 20 gün önce boşanan oyuncuya "Yuvanı yıktın" ve "Bu kadar çabuk mu?" yorumları yağdı.

20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show Rüştü Onur Atilla Onur Atilla Nez Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Barış O. B.:

Birader adam olmak bu kadar zor mu ya? Sen tanınan, halkın gözü önünde yaşayan bir adamsın. Seni adam eden, çocuk veren kadına bu kadar zor mu saygı duymak? Ayrılık olabilir ama hemen 2 hafta sonra ergen gibi foto paylaşınca insanların gözünde düşeceğiniz durumu hiç mi düşünmüyorsunuz? Hadi kendini bırak zaten para etmezsin de, çocukların yarın öbür gün okuyacak bu haberleri. Yazık sizin gibi toplum önünde mâl olmuş insanlara

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Cradle Stone:

40 yıl düşünsem bu adamın , , kadınla birlikte olacağı aklıma hiç gelmez zıt karakterler, , ben şoke oldum .

59
1
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Gjerj Kastoroiti:

para para para nezde kalmadı sanırım bunda da ince var yapistir

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2
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Serkan ALTUNER:

Erkeği üç şey bozarmış (kadın kumar içki)

39
2
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Y Sarı:

Kiloları kalsaydı. Hiçbir şey değişmezdi!

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ARSLANOĞLU Hakan:

Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiriyorlar.

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Medeni Direkci:

Başlığa bak "...gönlünü kaptırdı." bunun ismi başka bir şey ama siz bilirsiniz.

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0
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gbilginnn:

kilolar out özgüven in sonuç parçalanmış aile yazık

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0
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osman Öztürk:

Bu tip insanlarda gönül mü var ki kaptırsınlar.Bu gün burda yarın orda.

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