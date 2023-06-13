2 hafta önce boşanan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile aşk iddiasını yalanladı

29 Mayıs'ta Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan oyuncu "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor" derken Akpınar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını söyleyerek "Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu" ifadelerini kullandı.

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliklerini el ele geldikleri adliyede tek celsede bitirdi. Evliliğini dostça bitiren Aslantuğ'un adı iş insanı Gözde Akpınar ile aşk iddiasına karıştı.

"HİÇ BİR ARAYA GELMEDİK, TANIMIYORUM"

Boşanmadan 6 ay önce Onan ile evleri ayırdıklarını söylenen Mehmet Aslantuğ'un bir süredir Gözde Akpınar ile yakınlaştığı ilişkilerini basından gizli yaşadıkları ileri sürüldü. Hakkındaki söylentilerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş ile konuşan Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar'la ilgili "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" şeklinde konuştu.

GÖZDE AKPINAR'DAN İLK ADIM GELDİ

Öte yandan iş insanı Gözde Akpınar da Mehmet Aslantuğ ile daha önce bir araya gelmediğini belirtirken avukatı aracılığıyla bir tekzip metni yayınlatmak için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında. Instagram hesabından bir açıklama yapan Akpınar, "'Pazartesi ne yapacaksın?' deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın" dedi.