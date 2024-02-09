Üye Girişi
Haberler

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

Geniş Video İzle
Güncelleme:

16 aydır kirasını ödemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca, bir süredir zor günler geçirdiğini ve ekonomik sıkıntılarından dolayı kirasını ödemekte zorlandığı için taşınacağını söyledi.

Pucca olarak tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi iki yıldır kirasını eksik ya da geç aldığını söyleyerek "İyilikten maraz doğdu. Adli süreci başlattık. 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor" dedi. Ev sahibinin açıklarına cevap veren Pucca, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

"1,5 AYDIR ÜLKE OLARAK ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

OĞLU 3. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Pucca'nın Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz sene 3. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Vücudunda ciddi kırıklar meydana gelen Batı, 2 kez ameliyat olmuş ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
1000

Yorumlar (7)

HALİS ER:

Çık o zaman evden neden milletin evini gasp ediyorsun

64
16
yanıtYanıtla
Beyaz:

Okumayan bir toplum olduğumuz belli iken kitap yazarak hayatını kazanmaya çalışmak da ayrı bir cahillik..

29
8
yanıtYanıtla
zırzop:

evet bu memlekette göbek sallayarak milyonlar kazanan insanımıza daha çok değer veriliyor maalesef

30
4
yanıtYanıtla
Ay kural:

Çoğu yazar bu durumda. Türkiye de üç kitap yazmış otelde kat görevlisi olarak çalışan yazarlar var. İsmi bende kalsın. Kimseyi rencide etmek istemem.

20
7
yanıtYanıtla
zebil animation:

pucca kim olum

16
1
yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Toplumda tanınan insanlar bu durumlara düşmemeli , çok önceden önlemini almalı. Ne olur ne olmaz deyip. Bak , ortaya çıktı işte. Bir şey değil başkasını da mağdur ediyor..

5
5
yanıtYanıtla
onur aksakal:

travzonniler olarak kardeşimizin derdini çözmek niyetindeyiz

7
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title