16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

Pucca olarak tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi iki yıldır kirasını eksik ya da geç aldığını söyleyerek "İyilikten maraz doğdu. Adli süreci başlattık. 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor" dedi. Ev sahibinin açıklarına cevap veren Pucca, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

"1,5 AYDIR ÜLKE OLARAK ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

OĞLU 3. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Pucca'nın Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz sene 3. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Vücudunda ciddi kırıklar meydana gelen Batı, 2 kez ameliyat olmuş ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.