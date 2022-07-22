12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setinden yeni kare geldi

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. 12 yıllık aranın ardından bir araya gelen çiftin film çekimleri de başladı.

YENİ GÖRÜNTÜ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde filmin Türkiye'de yapılan çekimleri için Şile'ye olan çift, sette görüntülendi. Uzun yıllar sonra bir araya gelen ve nasıl bir rolde oynayacakları merak konusu olan çiftten yeni bir görüntü daha geldi. Görüntüde Tatlıtuğ'un üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek bulunurken Saat'in de dekolteli beyaz elbisesi var.

NEW YORK'TA DA ÇEKİM YAPILACAK

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.

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