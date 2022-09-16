11 kilo veren Buket Aydın taytlı pozunu paylaştı, takipçileri son haline inanamadı

Kanal D Ana Haber spikeri olarak tanınan daha sonra özel hayatıyla gündeme gelen Buket Aydın, son günlerde değişimiyle adından söz ettiriyor. 11 kilo veren Aydın sosyal medya hesabından taytlı pozunu paylaştı. Takipçileri sunucunun paylaşımını görünce bir hayli şaşırdı.

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminde yer alan Buket Aydın, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle dikkat çeken Aydın, zayıfladığını paylaşımıyla gösterdi.

TAYTLI POZU OLAY OLDU

11 kilo veren ünlü sunucu Instagram hesabından taytlı paylaşımıyla durumunu kanıtlamak istedi. Ne var ki takipçileri Aydın'ın pozuna inanmadı. Son haliyle şaşırtan Aydın'ı görenler "Gerçek mi o görüntü?", "Photoshop mu var?" tarzında yorumlar yaptı.