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1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan çift, katıldıkları etkinlikte yan yana verdikleri pozla ilişkileri ilan etti.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülen Türkoğlu, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

YAN YANA İLK KARE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sıla Türkoğlu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, 1 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yan yana poz veren iki ünlü oyuncu, ilişkilerini ilan etmiş oldu.

Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, ilişkileriyle ilgili sessizliğini koruyor.

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sıla Türkoğlu Alp Navruz Magazin Haberler

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