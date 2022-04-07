039;kalbimin Sahibinin Anahtarı Var'

ANKARA (Snob Magazin) - Güzel oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz hafta bir parti çıkışı görüntülenmiş ve "Kalbimin sahibinin anahtarı var, bu anahtarın da sahibi var. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor" şeklindeki açıklamasından sonra tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Oyuncu bu kez de Ulus Sunset isimli mekan çıkışı görüntülendi. Çıkışta gazeteciler ile karşılaşan Bilgin, kısa da olsa soruları cevapladı. Güzel oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor" demekle yetindi.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

31 Ocak 1983 tarihinde Ankara'da Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Belçim Bilgin'in baba tarafı Tunceli, anne tarafının bir yarısı Mardin ve bir yarısı Batman tarafından olup uzun yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir.

Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı.

Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi.

Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak oynadı. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol aldı. Kördüğüm dizisinden sonra aynı yıl içerisinde Annemin Yarası sinema filminin oyuncularındandı. 2017 yılında Çember, 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners, 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında sırasıyla Acı Kiraz, Room 5 ve Uzak Ara Eğlence gibi sinema filmleri ve dizilerde yer almıştır.

BELÇİM BİLGİN ÖZEL HAYATI

Belçim Bİlgin, 2006-2019 yılları arasında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Rodin Nazım adında bir oğlu bulunuyor. Belçim Bilgin, 1.5 yıldır yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşıyor.