Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi - Haberler Magazin
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Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Ekranların başarılı sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'ın "15 kilo ver Best Model'i sun" demesinin üzerine bir ayda estetik operasyon ve sıkı bir diyetle tamı tamına 30 kilo verdi.

Sayısız ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Gökay Kalaycoğlu, azmiyle sevenlerinden alkış topladı. Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'dan aldığı iş teklifiyle adeta bambaşka birine dönüştü.

1 AYDA 30 KİLO VERDİ

Özerman, finali sunması için teklif götürdüğü Gökay Kalaycıoğlu'na "15 kilo vermen lazım, Best Model podyumuna tombul bir delikanlıyı çıkaramam" dedi. Bu sözlerin ardından harekete geçen başarılı sunucu, estetik operasyonlar ve sıkı bir diyetle 1 ay içinde 30 kilo verdi. Zayıflamak için bıçak altına yatan Kalaycıoğlu, 7 saat süren bir operasyonla vücudundaki tüm fazla yağları aldırdı.

BEST MODEL TÜRKİYE'Yİ SUNACAK

Azmiyle alkış toplayan Kalaycıoğlu, 34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim'deki finalini Ece Gürsel ile birlikte sunacak. Önceki yarışmalarda Ece Gürsel'e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak.

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Ecem Altan
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Haber: Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi - Haberler Magazin
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