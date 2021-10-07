Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Sayısız ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Gökay Kalaycoğlu, azmiyle sevenlerinden alkış topladı. Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'dan aldığı iş teklifiyle adeta bambaşka birine dönüştü.

1 AYDA 30 KİLO VERDİ

Özerman, finali sunması için teklif götürdüğü Gökay Kalaycıoğlu'na "15 kilo vermen lazım, Best Model podyumuna tombul bir delikanlıyı çıkaramam" dedi. Bu sözlerin ardından harekete geçen başarılı sunucu, estetik operasyonlar ve sıkı bir diyetle 1 ay içinde 30 kilo verdi. Zayıflamak için bıçak altına yatan Kalaycıoğlu, 7 saat süren bir operasyonla vücudundaki tüm fazla yağları aldırdı.

BEST MODEL TÜRKİYE'Yİ SUNACAK

Azmiyle alkış toplayan Kalaycıoğlu, 34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim'deki finalini Ece Gürsel ile birlikte sunacak. Önceki yarışmalarda Ece Gürsel'e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak.

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