Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu
Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sosyal medyanın gündemine oturan samimi dans videosuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından hakkında yapılan yorumları paylaşan Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var" dedi.
Son yılların parlayan yıldızı Zeynep Bastık ile Edis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide samimi bir şekilde dans etti. İkilinin birbiriyle olan yakınlığı sosyal medyada gündem olurken binlerce kullanıcı "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek" yorumunu yaptı. Bastık'ın eşi Tolga Akış da hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçti.
Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumları Instagram hesabından paylaşan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" dedi. Hakkında yapılan yorumları paylaşan Akış, "Kendimi şuan Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumuna "Bir rahatlama bir genişlik gelmiş" diyerek karşılık verdi.
Konuyla ilgili son bir açıklama daha yapan Tolga Akış, sözlerine şöyle devam etti: "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize."