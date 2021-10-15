Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi - Haberler Magazin
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Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un solisti ve baş gitaristi George Rager Waters, 78 yaşında beşinci kez kez evlendi. Waters, evlilik haberini da sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla duyurdu.

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, bir süredir birlikte olduğu Kamilah Chavis ile evlendi. 78 yaşındaki müzisyen, 2010 yılında New York'taki 16,2 milyon dolara satın aldığı malikanesinde dünyaevine girdi.

5. KEZ EVLENDİ

Çift, ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'nde birlikte görüntülenmişti. Evlenen müzisyen, sosyal medya hesabından gelinlik ve damatlıkla çektirdikleri pozları paylaşarak "Çok mutluyum" dedi.

Pink Floyd'un solisti Waters daha önce dört defa evlenmişti.

İşte çiftin mutluluk pozları...

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi

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Ecem Altan
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Haber: Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez evlendi - Haberler Magazin
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