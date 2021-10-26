Evlilik Hakkında Her Şey izle! Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! FOX TV'de yayınlanan ve MF Yapım imzalı ve yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra, Sergen ve Jale'yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen'le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra'nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray'a yaklaşacaktır. Yıldırım'la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır. Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk'ta işine başlamış, kendisine ve Azra'ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref'ten haber sizdir. Eylül ise hakim karşısında Ural'la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir. Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır. Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düşer. Müvekkili Süreyya hanım da beklenmedik şekilde bu sürece dahil olur. Bunun yanı sıra, böylesine hassas ve zayıf olduğu bir zamanda Yıldırım'a yakın durmak istemese de ikili arasında bazı yüzleşmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Songül'ü anlaşmaya ikna etmek isteyen Alpay, Songül'le yüzleşecek fakat bu buluşma hiç beklenmedik bir noktaya varacaktır. Sergen ise yaşananların acısı ve Azra'yı kaybetme korkusuyla en yakın tehdit olarak gördüğü Yıldırım'ın üzerine gider. Bu esnada Ural'ın yapacağı bir teklif Sanem'i kararsız bırakacaktır. Çolpan'ın gizlediği bir başka gerçek ortaya çıkarken, Faruk'un bir itirafıyla aralarındaki ilişki yeni bir boyut kazanacaktır. Üç kız kardeşin yaşadıklarından uzaklaşmak isterken atıldıkları bir maceranın sonunda ise Azra'yı en büyük kâbusu beklemektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evlilik Hakkında Her Şey 7. Bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 6. bölümün sonunda yayınlanacak.

EVLİKİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet