Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gecesine yoğun ilgi

DİYARBAKIR (İHA) - Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen ' Altın Toprak' ödül gecesinde ödüller sahiplerini bulurken, geceye yoğun ilgi gösterildi.

Meya Ajans tarafından bu yıl Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen '2020-2021 Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen Afrikalı Ali ve Özlem Demir'in sunuculuğunu yaptığı ödül gecesine toplam 41 kategoride, iş dünyasından isimler, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firma temsilcilerine ödülleri verildi.

41 kategoride ödül

Meya Ajans kurucusu ve koordinatörü Elif Yıldız tarafından organize edilen gecede, yılın en başarılı modacısı Recep Demiray, yılın en başarılı ünlülerin moda kumaşçısı Kumaşçı Cafer, yılın en iyi altın ve mücevherat markası Altınay, yılın en iyi tatlı üreticisi Hacı Levent, yılın en iyi muhtarı Dilek Demir, yılın en başarılı mobilya ve dekorasyon markası Home Design, yılın fark oluşturan diyetisyeni Dilşah Kolaç Kaçar, yılın fark oluşturan kurs merkezi Yel Akademi, yılın sosyal medyayı en etkin kullanan markası Hacı Sıraç Ömer Tinte çiğköfte, yılın fark oluşturan bürokrat yöneticisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Hayrullah Akyıldız, yılın en eğlenceli orkestrası Bigbando ekibi, yılın en iyi özel eğitim kurumları Radikal Okulları, yılın en çok tercih edilen güzellik merkezi Ceysa Güzellik, yılın en iyi çıkış yapan sunucusu Sema Aydemir, yılın en iyi çıkış yapan kadın pop sanatçısı Tuğba Ünal, yılın en iyi iş kadını Fatoş Teyfur, yılın en iyi iş insanı Serhat Yıldırım, yılın en iyi haber ajansı İhlas Haber Ajansı, yılın en prestijli otomotiv bayisi Toyota Kardelen, yılın en iyi lezzet markası Ciğerci İbo, yılın en iyi çıkış yapan pop erkek sanatçısı Vural, yılın en iyi çıkış yapan düeti Sema-Vural susma, yılın en iyi konferans ve düğün salonu Güneş Nurşen Tekçi Güneş Wedding Hall, yılın en iyi düğün fotoğrafçısı İdris Özel, yılın en iyi organizasyon markası Pelin İnci, yılın en iyi restoranı Babel Terrace, yılın en iyi çıkış yapan meditasyon ve yaşam koçu Türkan Turan, yılın en iyi turizm acentası Baturay Turizm, yılın en iyi gelinlik markası Bella Rossa, en iyi sürücü kursu özel Yıldırım sürücü kursu, yılın en iyi prodüksiyon markası Denizhanlar Grup, yılın en iyi saç simülasyon uzmanı Serpil Uzunçavdar, en iyi müzik gurubu Dost Müzik, yılın en iyi bürokrat yöneticisi Eyüp Uçak, yılın en başarılı grup şirketi Güger Grup, yılın fark oluşturan başhekimi Muhammed Asena, yılın en iyi girişimci kadını Funda Evli, yılın en iyi harekatı öncüsü Mustafa Şekercioğlu, en iyi inşaat ve konut markası Ay Yapı, yılın en enerjik ve coşkulu düğün sanatçısı Ozan Mensur'a ödülleri verildi. - DİYARBAKIR