Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar

Eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçerek iddialı pozlar verdi.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Fotoğrafları kişisel Instagram hesabından paylaşan Derin Talu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Ünlü ismin takipçileri ise alevli emojilerle övgüde bulundu.

DEFNE SAMYELİ: KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ

Deren ve Derin Talu'nun Instagram hesaplarından paylaştığı pozlar hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Defne Samyeli, "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'el alem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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