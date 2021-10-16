Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz - Haberler Magazin
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Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bebek'teki bir mekandan çıkarken ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Defne Samyeli, cesur pozlarından dolayı sık sık gündem olan kızları Deren ve Derin hakkında konuştu. Kızlarının kamera önünde doğdukları için dikkat çektiklerini söyleyen Samyeli, "Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" dedi.

Yoğun bir tempoda çalışan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Bebek'teki bir retorandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, kızları ve ev sahibiyle davalık olduğu ev hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleri hakkında konuşan şarkıcı, "Dekolteyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum" dedi.

Defne Samyeli'nin kendi sahne kıyafetleri ve pozları kadar iki kızı da gündemden düşmüyor. Deren ve Derin Talu'nun Instagram hesaplarından paylaştığı pozlar hakkında konuşan şarkıcı, "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'el alem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimizi kırmızı çizgimizi biliyoruz

Kira yüzünden oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli, başka bir yere taşınma kararı aldı. Bu konu hakkında da konuşan Samyeli, sözlerine şöyle devam etti: "Şükür ki ev konusunu çözdüm. Yakın zamanda yeni evimi buldum, artık rahatladım. Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Kısaca aramızda sulh yaptık. Şu anda eve taşınma aşamasındayım."

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz

Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Defne Samyeli, kızlarının cesur pozları hakkında konuştu: Hepimiz kırmızı çizgimizi biliyoruz - Haberler Magazin
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