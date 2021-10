CNN TÜRK Genel Müdürü Murat Yancı: CNN TÜRK gündem oluşturmaya devam edecek

? Bu yıl CNN TÜRK'ün 22'nci yılı kutlanıyor. Nasıl bir yılı geride bıraktınız kurum olarak?

Geride bıraktığımız yıl, çok başarılı ve göğsümüzü kabartan bir yıl oldu. Geçen yılı CNN TÜRK'ün tarihinde iz bırakacak izlenme oranlarıyla bitirdik. Özellikle pandemi sürecinde izlenme oranlarımızı yüzde 45-50 civarında artırdık. CNN TÜRK'e olan ilgi de arttı.

? Hayalinizdeki CNN TÜRK vizyonunu yakaladınız mı?

Öncelikle genç ve çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Bunun altını çizeyim. Ancak şu anda tam olarak hayalimdeki vizyonu yakaladığımı söyleyemem. Biz bir maratona çıktık ve etap etap ilerliyoruz. Medya sektörü çok önemli bir değişimin eşiğinde. Başta teknoloji olmak üzere birçok alanda yeni sözler söyleme zamanı. Geleceğe kalabilmek için ciddi bir dönüşüm gerekiyor. Haber alma araçları ve şekilleri değişiyor. Dolayısıyla o dönüşüme ayak uydurmak ve öncü olmak önemli. Yıllar önce canlı yayın araçlarıyla yaptığımız yayınları şimdi yeri geliyor küçük bir telefonla gerçekleştirebiliyoruz. ve bu dönüşüm daha da hızlanacak. Bu nedenle geleceğe dair simülasyon yapıp o dönüşümü ıskalamamak için çalışıyoruz. Gerekli teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağını şimdiden hazırlamak önemli.

MAALESEF HABERCİLİK KISIRDÖNGÜYE GİRDİ

? Türkiye'deki haber cilik için neler söylemek istersiniz?

Türkiye'de maalesef haber cilik bir kısırdöngüye girdi. Bülten haber ciliği yapılıyor. Birisi elinize bir bülten tutuşturduğunda bunun doğruluğunu baştan kabul ederseniz bu yaptığınız gazetecilik faaliyeti olmuyor. Ancak işler biraz bu noktaya evrildi. Haber sadece ajanslardan alınan ve size ulaştırılan bilgilerle yapılan bir şey değildir. Gazeteci sorgular ve araştırır. CNN TÜRK olarak en büyük hassasiyetimiz bu. Haber kaynaklarınızın olması gerekiyor. Haber i bire bir takip etmeniz gerekiyor. ve tabii bu haberler i üretecek çok daha fazla insan yetiştirmeyi hayal ediyorum. Tüm bunları yaptığımızda hayalimdeki vizyonu da yakalamış olacağım.

DİĞER YAYIN ORGANLARI TARAFINDAN EN ÇOK HABERİ YAPILAN KANAL CNN TÜRK

? Sektörde çok uzun yıllar farklı görevlerde çalıştınız. CNN TÜRK sizin kariyerinizde nasıl bir dönüm noktası?

CNN TÜRK meslek hayatımda çok önemli bir yere sahip. Daha önce muhabirlikten başlayarak medya sektörünün hemen her alanında çalıştım. Akşam ve Hürriyet gazeteleriyle başlayan meslek hayatımı daha sonra televizyonda sürdürdüm. Aralarında haber kanallarının da bulunduğu birçok televizyon kanalında çalıştım. Sadece haber de değil, reality ve talk show dahil birçok programın mutfağında yer aldım. Yöneticilik tecrübemin son durağı ise CNN TÜRK genel müdürlüğü oldu.

CNN TÜRK, Türkiye'nin öncü haber kanallarından biri. Dolayısıyla burada çalışmak çok daha fazla sorumluluk yüklüyor insanın sırtına. Medyada diğer yayın organları tarafından en çok haberi yapılan kanal CNN TÜRK. Yani tabiri caizse öksürsek başta internet siteleri olmak üzere birçok medya kuruluşu haberimizi yapıyor. Yayınladığımız bir haber üzerinden çoğu kez benim bile hayal gücümü zorlayan senaryolar oluşturuluyor. "CNN TÜRK bu haberi yaptıysa şöyle şöyle bir istihbarat almıştır. Yok perde arkasında şu vardır, bu vardır" gibi... Bunlar arkadaşlarımla aramda eğlence konusu olmaya başladı. Hele de "CNN TÜRK'ün gizli planı" diye atılan internet manşetlerini okurken çok eğleniyoruz. Yani herkesin gözü önünde yayıncılık yapıyoruz. Nasıl bir gizli planımız olabilir ki? Ancak bu başlıkları inanarak atan gazeteciler var. Buradan onların bizim haber ciliğimize, yayıncılığımıza ve zekamıza saygı duydukları sonucunu çıkarıyorum. Yoksa bir başka medya kurumuyla ilgili neden bu kadar vakit ve enerji harcasınlar ki? Bizi bu kadar çok gündemde tuttukları için onlara teşekkür ediyorum.

? CNN TÜRK yayın politikasında önümüzdeki günlerde ne gibi farklılıklar öne çıkacak?

CNN TÜRK her şeyden önce haber ve tartışma programlarıyla gündem oluşturmaya devam edecek. Gün boyu ve akşam sadece 'konuşan kafalar'ın olduğu televizyon kanalları olduğunu görüyoruz. Siyaset kutuplaştıkça bunun reyting olarak karşılığı artıyor. Ancak bunun şöyle bir riski var; gün boyu 'konuşan kafalar' aldığınızda yorum, haberin önüne geçiyor. Bunun çok sağlıklı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla biz CNN TÜRK olarak sadece 'konuşan kafalar' üzerine kurulu bir yayın çizgisini tercih etmiyoruz. Amacımız gündüz kuşaklarımızda kaliteli haber cilik yapmak, akşam kuşaklarında da her ses ve görüşten insanla gündemi yorumlamak, tartışmak.

BU PROGRAMLAR EKRAN KLASİĞİ HALİNE GELDİ

? Yayın akışınızdaki favori programınız hangisi?

Ayırt etmek çok zor. Şimdi yeni başlayan bir programımız var; "Zaman Kırılması". Umarım cumartesi akşamları bu programdan farklı bir tat alacak izleyici. Ekran klasiği haline gelen "Tarafsız Bölge", "Gece Görüşü", "Akıl Çemberi", "Ne Oluyor", "CNN TÜRK Masası", "5N 1K "ve "Yeşil Doğa" da seyircinin teveccüh gösterdiği, iz bırakan programlar oldu.

ELEŞTİRİLERİ CİDDİYE ALIYORUZ

? Kanal içerikleri sosyal medyada da tartışılıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Açıkçası biz bütün renkleri çok seviyoruz. Bize gelen eleştiriler genellikle bu yüzden. Bize "Neden sadece siyah olmuyorsunuz?" diyenler eleştiri yöneltiyor. veya "Neden sadece beyaz olmuyorsunuz?" diyorlar. Oysa CNN TÜRK'te gri alanlar çok daha fazla. Bu nedenle de herkes kendi bakış açısı üzerinden eleştiriyor. Saygı duyuyoruz. Bize yöneltilen bütün eleştirileri ciddiye alıyoruz. Onlardan faydalanıyoruz. Bu bizi besliyor diyebilirim. Ancak tabii işin şöyle de bir boyutu var... CNN TÜRK en çok referans alınan ve referans gösterilen kanal. Sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da ciddi bir prestije sahibiz. Dolayısıyla bu kadar eleştirilmek de bu işin doğasında var. Eleştiriye açık olmak çok önemli. Bu kadar eleştirilirken ekranımızdaki pek çok şeyin taklit edildiğini de gözlemliyoruz. Bunları gördükçe de "taklit aslını yaşatır" diye düşünüyor ve mutlu oluyoruz.

BİR SONRAKİ KUŞAĞA TECRÜBELERİMİZİ AKTARMAMIZ GEREKİYOR

? Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Demirören Medya bünyesinde açılıyor. Okul projesi tamamlandığında eğitmen olarak da yer almak ister misiniz?

Ben iletişim fakültesi mezunuyum. Ama bir iletişim öğrencisi deneyimli bir gazeteciden işi dinler ve öğrenirse sorgulamayı, yeni açılardan bakmayı öğrenir. Bu işi yapan insanların bir sonraki kuşağa tecrübelerini aktarması gerekiyor. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bunu yapacağız. ve çok iyi gazetecilerin çıkacağını düşünüyoruz. İmkan ve ekipmanları olacak bir kere. İyi gazeteciler yetiştirirsek ülkeyi de bir yere taşıyacağız. Çünkü medya dördüncü güç. Bu ülkenin zihni açık insanlara ihtiyacı var. Nitelikli, bilgili ve evrensel standartlarda sağlam altyapıya sahip gazetecilik yapan kişiler yetiştirmek öncelikli görevimiz.

