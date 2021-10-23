Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu

Darıca'da Seksenler dizisi setinde fenalaşan usta oyuncu Kemal Kuruçay, hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan ani ölümüyle sevenleri yasa boğan Kemal Kuruçay'ın fenalaştığı Seksenler dizisinin setinden son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile ikili olarak çalıştı. Karagül'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle oyunculuk hayatına yalnız devam etti.

1995 yılında ekranlara gelmeye başlayan "Reyting Hamdi" dizisi 9 sezon sürdü. Dizide "Erol" karakterini canlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Acemi, Hamdi Alkan, Canan Hoşgör, Melda Gür, Ebru Şallı gibi isimler yer aldı.

Hasan Tolga Pulat'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisine "Şükrü Uzunyayla" karakteri ile katıldı. 2012 -2015 yılları arasında ekranlara gelen dizide Kuruçay'a Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel gibi isimler eşlik etti.

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Mandıra Filozofu" filminde "Basri" rolü ile katıldı. 2014 yılında vizyona giren filmde Kuruçay'a Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel, Gülnihal Demir gibi isimler eşlik etti. Devam filmi ise Mandıra Filozofu: İstanbul'dur. Film 2015 yılında vizyona girdi.

2012 yılında TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi 2017 yılında sona erdi. Dizinin çekimleri 2019 yılında tekrar başlatıldı. Kuruçay, dizideki "Seyfi" karakterini canlandırdı. Dizinin diğer oyuncuları arasında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer aldı.

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