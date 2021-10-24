Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar

ABD'de "Rust" filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Trajik bir durum" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından silahtaki merminin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

TEPKİSİ MERAK EDİLİYORDU

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in olayla ilgili ilk tepkisi ise "Sevgilerim ve desteğim Halyna Hutchins'in ailesine ve arkadaşlarına gidiyor. Joel Souza'ya iyileştirici düşünceler gönderiyorum. Keşke bugün babama daha sıkı sarılabilseydim" dedi.

"KUSUR BULUP SUÇLAYACAKSINIZ"

Genç model ertesi gün ise kazaya kurban giden yönetmenin çektiği fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı; "Bugün sette öldürülen Halyna Hutchins tarafından çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıyorum. Gökyüzünün bu güzel fotoğrafını 10 gün önce setinde çekti. Hikâye ilerledikçe, kusur ve suçlama hakkında bir sürü parmakla işaret edip bağıranların olacağından eminim ama kimsenin işe gidip kazara meslektaşını öldürmek istemediğini hatırlamaya çalışın. Kimse arkadaşını bir kazada kaybetmek istemez. Bu millet yas tutuyor ve ne olduğu hakkında soruşturma için zaman olacak. Ama şimdilik, bizden biri öldü ve bizimkilerden biri, dolaylı da olsa kazara bu ölüme neden oldu. Nefes almaya ve şefkatli olmaya çalışın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın."

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