Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi - Haberler Magazin
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Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Rust filminin çekimlerinde oyuncu Alec Baldwin'in silahından çıkan mermiyle yaralanan yönetmen Joel Souza hastaneden taburcu oldu. Olay sonrası ilk kez görüntülenen ve açıklama yapan Souza, "Bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. İyileşmeme yardım olacak" dedi.

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez görüntülenen Souza, sessizliğini bozdu.

"ALDIĞIM SEVGİ İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK"

Olayda omzundan yaralanan Souza, ilk kez Los Angeles'taki evinin dışındayken görüntülendi. Kolu askıda olan yönetmen, film setinin bulunduğu Santa Fe şehrinde gerçekleşen olay sonrası aynı şehirdeki bir hastanede tedavi görmüştü. Cuma günü taburcu edilen Souza, yaptığı ilk açıklamada, "Sinema dünyasında, Santa Fe halkından ve bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. Kesinlikle iyileşmeme yardımcı olacak" dedi.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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