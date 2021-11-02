Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi

Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez görüntülenen Souza, sessizliğini bozdu.

"ALDIĞIM SEVGİ İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK"

Olayda omzundan yaralanan Souza, ilk kez Los Angeles'taki evinin dışındayken görüntülendi. Kolu askıda olan yönetmen, film setinin bulunduğu Santa Fe şehrinde gerçekleşen olay sonrası aynı şehirdeki bir hastanede tedavi görmüştü. Cuma günü taburcu edilen Souza, yaptığı ilk açıklamada, "Sinema dünyasında, Santa Fe halkından ve bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. Kesinlikle iyileşmeme yardımcı olacak" dedi.

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