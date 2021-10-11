58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur - Haberler Magazin
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur

Hürriyet - Haberler | Magazin
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

ANTALYA (Hürriyet) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. "Zuhal" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın'a ödülünü Tamer Karadağlı takdim etti. Ancak Yalçın'ın konuşması sırasında Karadağlı'nın sergilediği tavırlar, geceye damgasını vurdu. Nihal Yalçın konuşurken sık sık saatine bakan Tamer Karadağlı, ünlü oyuncunun ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği sırada ödülü uzattı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Yalçın, önce "Kim verdi ödülü?", ardından "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" diye sordu. Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

ONORE ETMEK AMACIYLA YAPTIM

Hürriyet'e konuşan Tamer Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi: "Ödül verirken zaten söyledim, tamamen onore etmek amacıyla yaptım. Teşekkür kısmına geçince ödülle konuşsun istedim. Oscar'da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur."

'Vızıldayan erkek'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Oyuncu, Twitter hesabında şöyle yazdı: "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır."

En iyi film Okul Tıraşı

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL'lik ödül için yarıştı. Emin Alper'in başkanlık ettiği jüri, Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" yapımını 'en iyi film' seçti. Alper, "Çocukların şiddetle tektipleştirildiği bir sistemi etkileyici bir eleştiriyle ortaya koyduğu için bu ödülü veriyoruz" dedi.

"Okul Tıraşı"nın yönetmeni Ferit Karahan, 'En İyi Film Ödül'ünü ekibiyle aldı.

İŞTE ÖDÜLLER

Film: Okul Tıraşı

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: İki Şafak Arasında

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Anadolu Leoparı

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Baltaş, Feride Çiçekoğlu

Senaryo: Ferit Karahan, Gülistan Acet (Okul Tıraşı)

Kadın oyuncu: Nihal Yalçın (Zuhal)

Erkek oyuncu: Tarhan Karagöz (Kafes)

Görüntü yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık Hasan)

Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr)

Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari (Okul Tıraşı)

Sanat yönetmeni: Billur Turan (Anadolu Leoparı)

Yardımcı kadın oyuncu: Nezaket Erden (İki Şafak Arasında), Özay Fecht (Kafes)

Yardımcı erkek oyuncu: Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Bembeyaz

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

Demet Evgar, ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle katıldı.

Nezaket Erden ve Özay Fecht, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü paylaştı.

Tarhan Karagöz, "Kafes" filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Ödül alanlar, gecenin finalinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur - Haberler Magazin
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