3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı - Haberler Magazin
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3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde haklarında peş peşe ihanet haberleri çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı. Evlilikleri 3 yıl süren çift, boşanmalarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikiliden kötü haber geldi.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; bir süredir sessiz olan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 3 yıllık evliliklerini bitiren ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Boşandıktan sonra Instagram'daki "Bensu Soral Baş" olan adını değiştirmeyen Soral, Hakan Baş ile olan fotoğraflarını da silmedi.

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

Hakan Baş'ın geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu konu gündeme bomba gibi düşerken Bensu Soral da eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir mekanda görüntülenmişti.

Haklarında peş peşe ihanet iddiaları çıkan çift, Instagram hesaplarından ortak yaptıkları açıklamada "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor" demişti.

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı

3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 3 yıl önce evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral, tek celsede boşandı - Haberler Magazin
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