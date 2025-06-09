İsrail ordusunun saldırısına uğrayan ve içerisinde 12 gönüllü aktivistin bulunduğu Madleen gemisi, ismini önemli bir kadın direnişçiden alıyor. Madleen gemisinin ismi, bölgedeki kadın mücadelesini temsil ederken aynı zamanda Filistin halkına yönelik dayanışmanın da simgesi olarak kabul ediliyor. Özellikle "Madleen gemisinin adı nereden geliyor?" sorusunu soranlar için bu bilgi, geminin taşıdığı insani ve sembolik yükü daha iyi anlamaya yardımcı oluyor.

MADLEEN GEMİSİNİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan ve İsrail ordusu tarafından saldırıya uğrayan Madleen gemisinin ardında toplumsal tabuları yıkma mücadelesi bulunuyor.

İçinde Türk aktivistlerin de bulunduğu 12 gönüllünün İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı gemi, ismini Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısı olan Madleen Kullab'dan alıyor. Balıkçı babasını kaybettikten sonra ailesinin sorumluluğunu üstlenen Madleen, genç yaşlarda denize açılarak ailesini geçindirmek için pazarda satabileceği kadar balık tutmaya başladı.

İsrail devriye botlarının saldırısına uğraması onu yıldırmadı. Madleen, bu işi yapmaktan vazgeçmeyerek Gazze kadınları için örnek olmayı başardı. İşte bu yüzden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım taşıyan bir gemi hazırladı ve Madleen Kullab'ın adını verdi.

"GEMİ SALDIRI ALTINDA"

Girişimin organizasyonunu üstlenen Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı grup tarafından yayınlanan açıklamada ise, "Madleen, şu anda uluslararası sularda saldırı altında bulunuyor. Gemiyi çevreleyen dört pervaneli dronlar, beyaz tahriş edici bir madde sıkıyor. İletişime karıştırıcı ile müdahale ediliyor ve telsizden rahatsız edici sesler duyuluyor" denildi. Kısa süre sonra gerçekleşen müdahaleye ilişkin görüntülerde ise aktivistlerin, "Müdahaleye uğruyoruz" dedikleri ve aktivistlere "Telefonlarınızı bırakın" şeklindeki direktifler yöneltildiği duyuldu. Grup, güvenlikleri için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNDEKİ AKTİVİSTLERİN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyuruldu.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.