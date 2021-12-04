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Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser Zonguldak'ta madencilerden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan madenci korosu, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

ZONGULDAK (İHA) - Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

ZONGULDAK - Zonguldak'ta madencilerden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan madenci korosu, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

Zonguldak Kent Konseyi tarafından oluşturulan madenci korosu unutulmaz bir konser verdi. Madencilerden oluşan koro 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Madenci korosu birbirinden güzel şarkıları seslendirerek dinleyicilerin kulakların pasını sildi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan madenci korosu dinleyicilerden tam not aldı. Öte yandan protokol üyeleri de madencilerin söyledikleri şarkılara eşlik ederek destek verdi.

Madenciler engellileri unutmadı

Zonguldak Madenci korosu bir gün önce kutlanan 3 Aralık Dünya Engeller gününü unutmadı. Maden işçisi Mehmet Balcık, engelli çocuklarla beraber "Çilli bom" şarkısı seslendirdi. Salondaki davetliler şarkıya alkışlarla destek verdi.

Koro, yaklaşık iki saat boyunca davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve davetliler katıldı.

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser

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İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

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