Madenci Ailelerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi

Sektöründe 60 yılı geride bırakan Demir Export, Manisa bölgesindeki çalışanları ve aileleri için yepyeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Soma ilçesinde madencilik faaliyeti yürüten şirketin projesiyle çalışan madenci ailelerine eğitimler verilecek.

Etkili aile iletişiminden, İş Sağlığı ve Güvenliği'ne, kız çocukların kodlama eğitimi almasına kadar pek çok başlığı kapsayan çok yönlü 'Hayallerimizi kodluyoruz' projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan Koç Grubu şirketlerinden Demir Export, 'Hayallerimizi kodluyoruz' projesi ile bu doğrultudaki çalışmalarını bir adım ileriye taşıyor.

Kadınlara ve öncelikle kız çocuklarına yönelik olarak tasarlanan projenin ilk aşamasında, Manisa Eynez bölgesindeki firma çalışanlarının eşlerine 'İş Sağlığı ve Güvenliği', 'Etkili Aile İletişimi', 'Etkili Ergen İletişimi' ve 'Kadın Sağlığı' konularında eğitimler verilecek.

'Hayallerimizi kodluyoruz' projesinin bir diğer bileşeni ise çalışanların kız çocuklarına kodlama eğitimi verilmesi olacak. Proje ile her geçen gün gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan çocukların bu teknolojileri daha iyi anlayabilmeleri, bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmeleri ve bilişim uygulamalarını yalnızca kullanan değil, yeni uygulamalar üreten bireyler olmaları hedefleniyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek teknoloji ve kodlama eğitimleri ile hem eğlenceli hem de öğretici yöntemlerle hayallerini ve böylelikle geleceği tasarlayabilecek bir ufka sahip, dijital yetkinlik sahibi bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

'Hayallerimizi kodluyoruz' projesi sonunda eğitim alan kız çocukları, uluslararası bir kodlama sertifikası sahibi olacaklar. Bu süreçte başarılı olan ve eğitimine başarıyla devam eden çocukları Demir Export tarafından verilecek burs, ileride gerçekleştirecekleri projelere mentorluk ve kariyer danışmanlığı gibi destekler de bekliyor.

Demir Export tarafından hayata geçirilen 'Hayallerimizi kodluyoruz' projesi Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), KızCode Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

'Hayallerimizi kodluyoruz' projesi başladı

'Hayallerimizi kodluyoruz' projesinin açılış toplantısı, firmanın üst yönetimi, proje ortaklarının yetkilileri ve eğitmenleri çalışanların aileleri ile bir araya getirdi. Toplantıda konuşan firmanın Genel Müdürü Ramazan Yön, 60. yılını tamamlamış ve sektöre katkılarıyla bilinen bir şirket olarak büyümeye devam ederken, topluma olan sorumluluklarını da daima göz önünde tutmaya gayret ettiklerini vurguladı. Bugün Türkiye kömür üretiminin yüzde 15'inin firmaları tarafından yapıldığını ve Eynez yer altı işletmesinin çalışan kişi başına düşen üretim anlamında Türkiye'nin en verimli maden işletmesi olduğunu söyleyen Yön, geleceğe yatırım ve gelişime desteğin en önemli prensipleri olduğunun altını çizdi.

Ramazan Yön, proje sürecini ve hedeflerini, "İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilinci, vizyonumuzun ve hayallerimizin bizi geleceğe taşıyacağı inancından yola çıkarak Hayallerimizi Kodluyoruz projesini başlattık. Sürdürülebilir bir geleceğin temel yapı taşlarından biri nitelikli eğitim imkanı. Projemiz ile gelecek nesillerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak, davranış değişikliği yaratmak ve toplumun bütününe umut vermek öncelikli hedeflerimiz. Ailelerin özellikle de annelerin eğitimi de projenin bir diğer önemli bileşeni. Ailelerimizi iş güvenliği, ergen iletişimi, kadın sağlığı, aile içi iletişim eğitimleri ile desteklemeyi, kadınlarımızı bu eğitimler ile daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bizler daha mutlu, daha sağlıklı ve daha bilinçli bir geleceğe güvenle giden adımların önce aileden başladığını biliyoruz. Önce hayal edip, sonrasında bu hayallere giden yolda birlikte yürümek istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Eynez İşletmesi Müdürü Selim Saral'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, firmanın İK ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Hayallerimizi Kodluyoruz Proje Yürütücüsü Ceren Ertem Çimen'in sunumuyla devam etti. Proje detayları hakkında katılımcıları bilgilendiren Çimen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, STEM Uygulamalarının önemi ve hayal kurmanın hedefe ulaşmadaki önemi konularında veriler paylaştı.

Proje kapsamında kodlama eğitimlerini verecek KızCode platformunun kurucusu Müjde Esin ise kodlama eğitiminin tanımı ve içeriği ile bugüne kadar KızCode kodlama eğitimi alan kız çocuklarının hikayelerini paylaştı. Esin'in ardından ise, KızCode Mentoru ve Hayallerimizi Kodluyoruz projesi eğitmenlerinden Deniz Gülbaharlı 'Hayallerimizi kodluyoruz' projesi eğitim detaylarını aktardı.

Toplantının bir sonraki sunumu ise Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu tarafından gerçekleştirildi. Müftüoğlu, proje kapsamında firma çalışanlarının aileleriyle gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının başlıca hedeflerinin aile içinde iletişimi desteklemek ve babaların rolünü güçlendirmek, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde aileyi güçlendirmek ve kadınların günlük yaşamlarını koruyucu sağlık davranışları konusunda desteklemek olduğunu kaydetti. Nurcan Müftüoğlu ebeveyn seminerlerinde ise toplumsal cinsiyet ile çocukluktan ergenliğe bedensel - düşünsel - psikolojik - cinsel gelişim konularına değinileceği bilgisini verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ayla Tekin ise proje kapsamında firma çalışanlarının ailelerinin, babalarının iş ortamları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeleri için firma tarafından hayata geçirilen Soma MYO Yeraltı Eğitim Ocağı'nda İSG eğitimi alacaklarına değindi.

Son olarak söz alan firmanın İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Ozan Uyanık, 'iş güvenliğinin tanımı ve önemi', 'Ülkemizden İş Sağlığı ve Güvenliği verileri', 'ev yaşamında bilinmesi gereken riskler' ve 'iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması için yapılabilecekler' konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Proje bilgilendirme sunumlarının ardından toplantı Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat'ın firma çalışanlarına ve ailelerine yönelik "Ebeveynliğin Psikolojisi: Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir?" konulu semineri ile devam etti. Bolat, seminerinde firma çalışanlarının ailelerine 'Başarı, mutluluk getirir mi?', 'Hangi aileler mutludur?', 'Övgü çocuklara nasıl zarar verir?', 'Aileler nasıl çocuklarını başarısızlığa iter?', 'Çocuklarda sorumluluk duygusu nasıl geliştirilir?', 'Yetenek gerçekte nasıl gelişir' ve 'neden genlere bağlı değildir?' başlıklarında bilgi verdi. - MANİSA