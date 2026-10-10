Haberler

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kahveci, maçı izlemeyen taraftarlara seslenerek, ''Oynanan oyunu izleyenlerin çoğu memnun değil. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı? Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, top kontrolüne... Bu Vinicus olayı Kerem için konuşulmalı'' dedi.

  • Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'nin en kötüsü olarak nitelendirdi.
  • Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ayağına, bileğine ve top kontrolüne yönelik bir operasyon yapıldığını öne sürdü.
  • Kahveci, Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetine rağmen oynanan oyunu 1 gram beğenmediğini belirtti.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. 

"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA SESLENİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, ''İlk yarıda bir pozisyon var. Asensio'nun golü. Başka hiçbir şey yok. Bu maçı izlemeyen Fenerbahçeli taraftarlara seslenmek istiyorum: 3-0 kazandınız. Oynanılan oyundan maçı izleyen kişilere sorun 10 Fenerbahçeliden 9'u 'Biz ne oynadık' der. Oğuz oyuna girdi. 7 dakikada 7 bin dakikalık Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı. İrfan Can Kahveci uzak köşeye tertemiz bir gol attı.'' dedi. 

"VINICIUS JUNIOR OLAYI GİBİ"

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Kahveci, ''Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı? Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, top kontrolüne... Bu Vinicus olayı Kerem için konuşulmalı.'' sözlerini sarf etti. 

"3-0'A RAĞMEN 1 GRAM BEĞENMEDİM"

Sözlerine devam eden Kahveci, "Kulübüden Lukaku, Oğuz ve İrfan Can girdi ve maçı çözdüler. Fenerbahçe'nin son iki golünde Rizespor savunma hattını hataları vardı. Asensio gol attı. Çok mu beğendim? Yok. İlk yarı Guendouzi yok. Kante 8 top kaybı. Kerem yok. Fenerbahçe'nin sağ bekini orta sahayı geçerken görmedim. Barcelona görmüş bir oyuncu ama yok. Bu kadar "yok"lara rağmen Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum 3-0 kazandınız. Fenerbahçe'nin oyununu 3-0 yenmesine rağmen 1 gram beğenmedim. Rizespor da üçüncü bölgeye gelip son vuruş eksikliği yaşadı.'' açıklamasını yaptı. 

"NE SIKINTISI VAR BİLMİYORUM"

Nihat Kahveci son olarak Guendouzi'deki düşüşü de yorumlayarak "Matteo Guendouzi maçın ilk yarısında yoktu. Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Büyük düşüş var. Lyon maçından sonra ne olduysa düşüş yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım561 gün sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başınaBir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
Asensio'dan sakatlık açıklamasıAsensio'dan sakatlık açıklaması
Ederson kalesini yine gole kapattıEderson kalesini yine gole kapattı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldıRize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Göğsümüzü kabartan Türkiye sözleri

TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha

TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi

Ünlü şarkıcı yazı geride bırakamadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuleyman Meric:

evet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Başkan Vekili görevinden uzaklaştırıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
Asensio'dan sakatlık açıklaması

Asensio'dan sakatlık açıklaması
250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza

Cacığın fiyatını gören inanamadı! İşletmeye ağır ceza kesildi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar

AK Partili İnan'dan akaryakıt istasyonu işletmecilerine çağrı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Pentagon, İran'a karşı saldırılarda ölen ABD askeri sayısını 21'e yükseltti

İran'a saldırıların faturası ağırlaşıyor! Trump'ın başını ağrıtacak