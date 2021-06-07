Macit Koper kimdir? Macit Koper kaç yaşında, nereli? Kağıt Ev dizisi oyuncusu Macit Koper hakkında detaylar...
Usta oyuncu Macit Koper, Star TV'nin yeni dizisi 'Kağıt Ev'in oyuncu kadrosuna katıldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizide Koper, 'Remzi Karan' karakterine hayat verecek. Peki, Macit Koper kimdir? Macit Koper kaç yaşında, nereli? Kağıt Ev dizisi oyuncusu Macit Koper hakkında detaylar...
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu 'Kağıt Ev' dizisi yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Star ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.
MACİT KOPER KİMDİR?
Macit Koper, 1 Mart 1944 yılında Beyoğlu, İstanbul'da doğdu. Macit Koper oyuncu ve senaristtir.
Şehir Tiyatroları, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Sinemada özellikle Anayurt Oteli filminde başrol oynadığı Zebercet karakteriyle iz bıraktı.
Yaşam öyküsü
1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ile ilgilenmeye lise yıllarında Beşiktaş Halkevinde başladı. LCC Tiyatro Okulu'nda Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan ve Ayla Algan'ın öğrencisi oldu.
1969-1979 yıllarında Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. 1979 yılında Dostlar Tiyatrosu ekonomik nedenlerle kapanıncaya kadar bu kurumda çalışmayı sürdürdü.
1979/1980 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Yabancı işçilere yönelik bir oyun tasarlamak üzere Berlin'e gitti; "Giden, Tez Geri Dönmez" adlı oyunu yazıp yönetti. 1980'de 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince görevine son verildi.
Aralıklarla Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, yazar olarak çalışmayı sürdürdü. 1981-1982 sezonunda Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi romanını tiyatroya uyarladı ve sahneledi.
Koper, tiyatroculuğunun yanı sıra sinemada oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983'te "Seni Seviyorum" adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur'la çalıştı. Oyuncu olarak Aaahh Belinda, Melodram gibi filmlerde başrol oynadı. Anayurt Oteli filminde Zebercet rolündeki başarısı ile büyük beğeni topladı. 1989'da mahkeme kararı ile Şehir Tiyatroları'ndaki görevine döndü. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Lala Mustafa Paşa'yı oynamıştır. Poyraz Karayel adlı dizide Adil Topal'ı oynamıştır.
Özel yaşamı
Sanatçı, senarist Hülya Koper ile evlidir; oyuncu Gün Koper'in babasıdır.
Yönettiği tiyatro oyunları
- Kırmızı Pazartesi : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
- Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
- Antigone : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005
- Kuş Operasyonu : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
- Deli Eder İnsanı Bu Dünya : Erkan Akın - 1998
- Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
- Aslolan Hayattır : Nâzım Hikmet \ Macit Koper - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
- Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - 1992
- Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - Yeditepe Oyuncuları - 1991
- Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikâye : Sait Faik Abasıyanık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
- İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1978
- Ortak (oyun) : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1976
- Rol aldığı tiyatro oyunları
- Cumhuriyet Kızı : Memet Baydur - İstanbul Şehir Tiyatrosu
- Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu
- Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu
- Düşmanlar : Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu
- Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek - Dostlar Tiyatrosu
- Azizname : Aziz Nesin \ Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu
- Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Dostlar Tiyatrosu
- Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu
- Havana Duruşması : Hans Magnus Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu
- Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
- Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983
Filmler
- İftarlık Gazoz - 2016
- İçimdeki İnsan - 2014
- Küçük Günahlar - 2010
- Melekler Evi - 2000
- Akrebin Yolculuğu - 1997
- Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey - 1995
- Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri - 1992
- Menekşe Koyu - 1991
- Melodram - 1988
- Ada - 1988
- Rumuz Goncagül - 1987
- Gece Yolculuğu - 1987
- Dolunay - 1987
- Afife Jale - 1987
- Değirmen - 1986
- Anayurt Oteli - 1986
- Bekçi - 1986
- Aaahh Belinda - 1986
- Hodja fra Pjort - 1985
- Adı Vasfiye - 1985
- Bir Yudum Sevgi - 1984
- Şekerpare - 1984
- Hakkâri'de Bir Mevsim - 1983
- At - 1981
- Düşman - 1979
- Köşeyi Dönen Adam - 1978
TV dizileri
- Ramo - 2020
- Yüzleşme - 2019
- Masal Çiçeği - 2019
- Avlu - 2018
- Siyah Beyaz Aşk - 2018
- Hayat Sevince Güzel - 2016
- Poyraz Karayel - 2015
- Üç Arkadaş - 2014
- Muhteşem Yüzyıl - 2013
- Ağır Roman Yeni Dünya - 2012
- Al Yazmalım - 2011
- Havada Bulut - 2002
- Kurtuluş - 1994
- Senaryolar
- Son Cellat - 2008
- Yaralı Yürek - 2007
- Hasret - 2006
- Patroniçe - 2004
- Beş Kollu Avize - 2004
- Beybaba/ Koltuk - 2003
- Şıh Senem - 2003
- Karşılaşma - 2002
- Canlı Hayat - 2000
- Baba - 1999
- Her şey Oğlum İçin - 1998
- Anlaşma Noktası - 1997
- Baba Evi - 1997
- Akrebin Yolculuğu - 1997
- Sen de Gitme Triandafilis - 1995
- Kız Kulesi Aşıkları/ Hera ile Leandros - 1993
- Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri - 1992
- Zıkkımın Kökü - 1992
- Deniz Gurbetçileri - 1991
- Kiraz Çiçek Açıyor - 1990
- Fotoğraflar - 1989
- İsa, Musa, Meryem - 1989
- Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
- Kadın Dul Kalınca - 1988
- Bu Devrin Kadını - 1988
- Melodram - 1988
- Yedi Uyuyanlar - 1988
- Ada - 1988
- Çil Horoz - 1987
- Rumuz Goncagül - 1987
- Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - 1987
- Zincir - 1987
- Bez Bebek - 1987
- Uzun Bir Gece - 1986
- Arzu - 1985
- Acı - 1984
- Fidan - 1984
- Seni Seviyorum - 1