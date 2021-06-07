Macit Koper kimdir? Macit Koper kaç yaşında, nereli? Kağıt Ev dizisi oyuncusu Macit Koper hakkında detaylar...

Usta oyuncu Macit Koper, Star TV'nin yeni dizisi 'Kağıt Ev'in oyuncu kadrosuna katıldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizide Koper, 'Remzi Karan' karakterine hayat verecek. Peki, Macit Koper kimdir? Macit Koper kaç yaşında, nereli? Kağıt Ev dizisi oyuncusu Macit Koper hakkında detaylar...

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu 'Kağıt Ev' dizisi yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Star ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler yer alıyor.

MACİT KOPER KİMDİR?

Macit Koper, 1 Mart 1944 yılında Beyoğlu, İstanbul'da doğdu. Macit Koper oyuncu ve senaristtir.

Şehir Tiyatroları, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Sinemada özellikle Anayurt Oteli filminde başrol oynadığı Zebercet karakteriyle iz bıraktı.

Yaşam öyküsü

1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ile ilgilenmeye lise yıllarında Beşiktaş Halkevinde başladı. LCC Tiyatro Okulu'nda Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan ve Ayla Algan'ın öğrencisi oldu.

1969-1979 yıllarında Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. 1979 yılında Dostlar Tiyatrosu ekonomik nedenlerle kapanıncaya kadar bu kurumda çalışmayı sürdürdü.

1979/1980 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Yabancı işçilere yönelik bir oyun tasarlamak üzere Berlin'e gitti; "Giden, Tez Geri Dönmez" adlı oyunu yazıp yönetti. 1980'de 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince görevine son verildi.

Aralıklarla Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, yazar olarak çalışmayı sürdürdü. 1981-1982 sezonunda Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi romanını tiyatroya uyarladı ve sahneledi.

Koper, tiyatroculuğunun yanı sıra sinemada oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983'te "Seni Seviyorum" adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur'la çalıştı. Oyuncu olarak Aaahh Belinda, Melodram gibi filmlerde başrol oynadı. Anayurt Oteli filminde Zebercet rolündeki başarısı ile büyük beğeni topladı. 1989'da mahkeme kararı ile Şehir Tiyatroları'ndaki görevine döndü. Tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Lala Mustafa Paşa'yı oynamıştır. Poyraz Karayel adlı dizide Adil Topal'ı oynamıştır.

Özel yaşamı

Sanatçı, senarist Hülya Koper ile evlidir; oyuncu Gün Koper'in babasıdır.

Yönettiği tiyatro oyunları

Kırmızı Pazartesi : Gabriel Garcia Marquez - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Antigone : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2005

Kuş Operasyonu : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Deli Eder İnsanı Bu Dünya : Erkan Akın - 1998

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Aslolan Hayattır : Nâzım Hikmet \ Macit Koper - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - 1992

Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - Yeditepe Oyuncuları - 1991

Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikâye : Sait Faik Abasıyanık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988

İkili Oyun : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1978

Ortak (oyun) : Bilgesu Erenus - Dostlar Tiyatrosu - 1976

Rol aldığı tiyatro oyunları

Cumhuriyet Kızı : Memet Baydur - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Bitmeyen Kavga : John Steinbeck - Dostlar Tiyatrosu

Ezenler Ezilenler Başkaldıranlar : Mehmet Akan - Dostlar Tiyatrosu

Düşmanlar : Maksim Gorki - Dostlar Tiyatrosu

Alpagut Olayı : Haşmet Zeybek - Dostlar Tiyatrosu

Azizname : Aziz Nesin \ Genco Erkal - Dostlar Tiyatrosu

Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Dostlar Tiyatrosu

Soruşturma : Peter Weiss - Dostlar Tiyatrosu

Havana Duruşması : Hans Magnus Enzensberger - Dostlar Tiyatrosu

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Galileo Galilei : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983

Filmler

İftarlık Gazoz - 2016

İçimdeki İnsan - 2014

Küçük Günahlar - 2010

Melekler Evi - 2000

Akrebin Yolculuğu - 1997

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey - 1995

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri - 1992

Menekşe Koyu - 1991

Melodram - 1988

Ada - 1988

Rumuz Goncagül - 1987

Gece Yolculuğu - 1987

Dolunay - 1987

Afife Jale - 1987

Değirmen - 1986

Anayurt Oteli - 1986

Bekçi - 1986

Aaahh Belinda - 1986

Hodja fra Pjort - 1985

Adı Vasfiye - 1985

Bir Yudum Sevgi - 1984

Şekerpare - 1984

Hakkâri'de Bir Mevsim - 1983

At - 1981

Düşman - 1979

Köşeyi Dönen Adam - 1978

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