Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız

Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.

12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:06

'de 'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
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