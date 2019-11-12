Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.
12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:06
Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız