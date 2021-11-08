Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor: "Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" - Haberler
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Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor: "Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor:

Şehir yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken, AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şube Başkanı Tuncay Kılıç'ı ziyaret ederek desteklerini iletti.

İZMİR (İHA) - Şehir yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken, AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şube Başkanı Tuncay Kılıç'ı ziyaret ederek desteklerini iletti. Kırkpınar, "Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir" dedi.

Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar da, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Kırkpınar, İYİ Parti Milletvekiline tepkisini bir kez daha dile getirerek, "Bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz" dedi. "Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık etmişlerdir" diyen Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Bu çirkin olay sadece bir kişiye, bir aileye değil; tüm milletimize, şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimiz her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu olay affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını, devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Bingöllü şehit ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Milletimiz adına, bu onurlu rütbeyi kıyamete kadar taşıyacak olan şehitlerimizi, burada bulunan yakınlarının huzurunda saygı ve minnetle anıyorum."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şube Başkanı Tuncay Kılıç ise, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

(Recai Deniz/İHA)

Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir

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