Lüleburgaz HEM'den istihdam garantili kurs

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından Kasım ayında açılan ve 936 saatle açılan en uzun kurs olma özelliğini taşıyan Çocuk Bakım Elemanı Kursu tüm hızıyla devam ediyor.



Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sema Çetinkol'un öğrencileri haftanın 4 günü teorik 1 günü pratik olmak üzere Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi 2.katında eğitim alıyorlar. 18 Kasım'da başlayan ve mezun olacak kursiyerlere sertifika verilecek kursa yoğun ilgi var. İstihdam sağlanacak kursta şu an 20 kursiyer eğitim görüyor.



Teorik bilgilerin pratik eğitimle desteklendiği eğitimlerde çocukların psikomotor, zihinsel, duygusal ve duyusal gelişimini sağlamaya çalışılıyor.



Bu amaçla Engelliler Haftası, Yerli Malı Haftası, 10 Kasım gibi özel gün ve haftalar tema olarak belirlenerek ortaya eğitici eserler çıkıyor.



Eğitimlerle ilgili bilgi veren kurs öğretmeni Sema Çetinkol, "Kursumuz 936 saatlik bir kurs. HEM bünyesinde açılan en uzun kurs. 18 Kasım'da başlayan kursumuz 30 Haziran'da sona erecek. İstihdam olanağı olan bu nedenle de devam zorunluluğu bulunan bir kurs. Kursiyerlerin her öğrendiği modülü diğer modülle destekleyebileceği bir kurs. Teorik eğitimlerimizi 1 gün pratik eğitimde uyguluyoruz. Psikomotor, zihinsel, duygusal ve duyusal gelişimi destekleyecek birçok etkinlik planlıyoruz. Bunların sunumunu yaparak birçok alanda farklı bakış açılarında değerlendirmeler yapıyoruz. Buradan mezun olan arkadaşlarımız öğretmen yardımcılığı ve yardımcılığın yardımcısı olarak görev alabilecekler. Anaokulların 2023 yılında zorunlu hale geleceği için önemli. Ama en çok da ebeveyn olarak bilinçli bir toplum yetiştirmek için her annenin bilmesi gereken bilgileri içeriyor" dedi.



3-6 yaş çocukların gelişim sürecini destekleyen eğitimlerden mezun olanlar kamu bünyesinde bulunan ve özel anaokullarında görev alabilecek.



Belirli gün ve haftaların konu alarak hazırlanan panolarda çeşitli materyaller kullanılarak eğitimler pratiğe dökülüyor ve çocukların gelişimi destekleniyor. Kullanılan materyalleri çocuklar doğadan bularak çeşitli özelliklerini geliştirme imkanı buluyor. Çalışmalara engellilere yönelik farkındalık etkinliklerine de yer veriliyor. Öğretmenler Günü ve Atatürk panosu çalışmaları da bulunuyor.



Kursla ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaşan Kursiyer Nurdan Durgun, "15 aylık bir bebeğim var. İstihdamdan ziyade bebeğime en iyi şekilde nasıl bir anne olabilirim, onu en iyi şekilde nasıl yetiştirebilirim diye endişe içindeydim her anne gibi. Çocuğuma nasıl bir şekil verebilirim diye düşündüm . Her çocuk değerlidir. Bir toplumun değişmesinin çocuktan başladığının, bu şekilde ülkenin hatta dünyanın değişebileceğinin farkına varabiliriz. Her şeyin temelinde çocuklar vardır. İnsan çocukken şekilleniyor. bende çocuğuma küçük yaşta en iyi etkiyi yapmak istiyorum. Hem bilişsel hem duygusal hem de fiziksel olarak" dedi. Nurdan Durgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öğretmenleri Sema Çetinkol'a da teşekkür etti.



Diğer bir kursiyer Sinem Demirci ise, "Benim 380 saatlik sertifikam var. Ancak bu artık kabul edilmiyor. 936 saat olması gerekiyor. Burada öğrencilerimizi öncelikle kendi çocuklarımıza uyguluyoruz. Hatta eşim bendeki değişikliği fark ederek çocuklara karşı daha sabırlı olduğumu ve çocuğumla doğru iletişim kurmaya başladığımı söyledi. Bu da bu kursun sayesinde oldu. Öğretmenimize ve Halk Eğitime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Açık Öğretim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi eğitimi alan Selin Sezginer, Özgen İşler ve Gamze Yürük de aldıkları eğitimin son derece faydalı olduğunu belirttiler. - KIRKLARELİ

