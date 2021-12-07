Lüks sitede korku dolu anlar! "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü - Haberler
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Lüks sitede korku dolu anlar! "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Edinburgh'daki bir sitede meydana gelen olay duyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. İddialara göre ırkçılığa uğrayan 19 yaşındaki Yanice Wood adlı kız, bir kadının "Artık AIDS'lisin" diyerek yüzüne tükürmesi nedeniyle büyük korku yaşadı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki lüks bir sitede yaşanan olayı duyanlar hayretler içerisinde kaldı. İsmi henüz açıklanmayan bir kadın, alışverişten döndüğü sırada site bahçesinde karşılaştığı 19 yaşındaki Yanice Wood adlı kıza yönelik ırkçı ifadeler kullandı ve "Evine dön" dedi. Bu sırada genç kız da kadına karşılık verdi. İkili arasında tartışma başladı.

Asıl olay, saldırgan kadının biraz yürüyüp arkasını dönmesinden sonra yaşandı. Saldırgan kadın, hızla Yanice Wood'un yüzüne dönerek "Artık AİDS'lisin" diye bağırdı ve tükürdü. Genç kız, yaşadıklarının şoku içerisinde yüzündeki tükürüğü silmeye çalıştı.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdüYanice Wood

Yanice Wood, yaşadığı dehşet dolu dakikaları da anlattı. Wood, "Arkadaşımla birlikte yürüyorduk ve bana ülkeme dönmemi söyleyip ırkçı ifadeler kullandı. Bu dakikadan sonra küfürleşmeye başladık. Sonrasında ise AİDS'li olduğunu söyleyip yüzüme tükürdü. Ayrıca bir daha ona dönersem beni dövmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdüSaldırgan kadın arbede sırasında "Artık AİDS'lisin" diyerek Yanice'nin yüzüne tükürdü

Yanice Wood, olayın ardından karakola giderek, saldırgan kadın hakkında şikayetçi oldu. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı gün hemen bölgeye intikal edildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdüSaldırgan kadın, market alışverişinden dönüyordu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Yorumlar (1)
Zeynep Nursen:AIDS ilk çıktığında bazı AIDSliler böyle yapardı, Örneğin biriyle aksam birlikte olur, sabab duvara "AIDS klübüne hoşgeldin" yazıp giderlerdi. Artık AIDS ilacı var, kimse AIDSten olmuyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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