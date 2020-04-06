Lübnan Enformasyon Bakanı: "AA, güvenilir haberciliğiyle Türkiye'nin imajını güçlendirdi" Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Anadolu Ajansı'nın (AA) Türkiye'yle ilgili aktardığı güvenilir haberler sayesinde ülkenin imajını tüm yönleriyle güçlendirmeyi başardığını söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Anadolu Ajansı'nın (AA) Türkiye'yle ilgili aktardığı güvenilir haberler sayesinde ülkenin imajını tüm yönleriyle güçlendirmeyi başardığını söyledi.

Bakan Abdussamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı, 100 yıl aradan sonra hala habercilik çalışmalarını doğru ve güvenilir şekilde sürdürdüğüne dair kendini kanıtlamıştır." dedi.

Medyanın köklü kuruluşlarından AA'nın bugüne kadar sunduklarıyla yetinmemesi gerektiğini söyleyen Abdussamed, şöyle devam etti:

"AA, günümüzde toplumlar ile ülkeler arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişme ve hızlı değişimlere ilişkin yeni zorluklara da göğüs germelidir. Ajansın, dünyadaki bu hızlı değişim karşısında zaman zaman kendi öz değerlendirmesinin yanı sıra yeniden konumlandırma ve pozisyon değişikliklerine gitmesi önem arz ediyor."

Abdussamed, "AA, tıpkı Lübnan devleti gibi kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor. Dolayısıyla bu tebrik, Lübnanlılar için çok değerlidir." diye konuştu.

Haber ajanslarının uluslararası ilişkiler için önemi

Ülkedeki gelişmeleri doğru şekilde aktarmak üzere yaptığı çalışmaları sayesinde diğer ülkelerle iletişim aracı olan haber ajanslarının önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Abdussamed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haber ajansları, temsil ettikleri ülkenin gerçek yüzünü sunmada temel rol oynadığı gibi aktardıkları güvenilir haberlerle ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunuyor. Bilgi alışverişi de çok önemli. Bilgi alışverişi siyaset haberleriyle sınırlı değil, bilakis ekonomik ve kültürel alanlara ciddi katkılar sunduğu gibi bir ülkesinin uygarlığını yansıtıyor."

Lübnanlı Bakan ayrıca, haberleri güvenilir kaynaklarından almak üzere ülkeler arasındaki güven alışverişinin kaynağı olacak ortak çalışmalar için tüm ülkelerdeki ulusal haber ajanslarının iş birliği konusunda anlaşmalar yapması temennisinde bulundu.

Lübnan-Türkiye ilişkileri

Lübnan'ın Türkiye ile başarılı bir tecrübesi olduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunun altını çizen Abdussamed, iki ülkenin ekonomi, tarım ve sanayi alanlarındaki ilişkilerinin ileri derecede olduğuna işaret etti.

"AA, Türkiye'yle ilgili aktardığı güvenilir haberler sayesinde ülkenin imajını tüm yönleriyle güçlendirmeyi başardı." diyen Lübnan Enformasyon Bakanı, "Türkiye'yi ziyaret eden bir kimse, kendini mükemmel bir ülkede hissediyor. Lübnan, Türkiye'ye turist gönderen ülkelerin başında geliyor ve bizler de vatandaşlarımızı buna teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA