Lösemi hastası Asaf, ECMO ile hayata tutundu

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da lösemi tanısıyla tedavi gördüğü hastanede akciğer enfeksiyonu gelişince durumu ağırlaşıp Ankara'ya sevk edilen 5 yaşındaki Asaf Özdemir, ağır Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılan yapay akciğer cihazı 'Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu'na (ECMO) bağlandı. Asaf, 34 gün süren ECMO cihazı tedavisiyle akciğer enfeksiyonunu yenerek hayata tutundu. Mehmet Asaf'ın lösemi tedavisi ise sürüyor.

Ordu'da oturan Nuriye-Cihan Özdemir çiftinin çocukları Asaf Özdemir'e, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle sevk edildiği 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi (kan kanseri) tanısı konuldu. Tedaviye alınan Asaf'ta akciğer enfeksiyonu gelişti. Durumu ağırlaşan Asaf, 22 Eylül'de Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Asaf, ağır Covid-19 hastalarının tedavisinde de kullanılan yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı. Asaf, 34 gün süren ECMO cihazı tedavisiyle akciğer enfeksiyonunu yenerek hayata tutundu. Asaf'ın lösemi tedavisi ise sürüyor.

Asaf'ın doktorlarından Ankara Üniversitesi Çocuk Hematoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertan da, "Lösemide çok yoğun tedavi uygulandığı için kan değerleri çok düşebiliyor. Çok düştüğü zaman da enfeksiyon olabiliyor. Asaf'ta da böyle bir sorun gelişmiş ve solunum yetmezliği olmuş. Burada da başarıyla bu kısım tedavisi tamamlandı; ama bundan sonra da lösemi tedavisine devam edilmesi gerekiyor. Aile de burada kalmayı tercih ettiği için kendisini servise alıp tedavisini burada sürdüreceğiz" diye konuştu.