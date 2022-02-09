Lösemi belirtileri nelerdir? Lösemi hastalığını nedenleri nelerdir?

Günümüzde sıkça görülen ve kanser türü olan lösemi, anormal beyaz kan hücrelerinin hastalıklara karşı mücadele eden normal beyaz kan hücrelerini engellemesi sonucunda meydana gelmektedir. Birçok hastalıkta olduğu gibi lösemide de erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Lösemi tedavisinin günümüzdeki başarı oranı %80 oranlarındadır. Löseminin belirtileri değişken olup bu belirtiler gözlemlenmesi halinde en kısa sürede uzman yardımı alınması tavsiye edilmektedir.

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi diğer isimleriyle kan kanseri ve kemik iliği kanseri olarakta bilinmektedir. Lösemi vücudun kemik iliği içerisinde üretilen beyaz kan hücrelerinde yer alan myeloid ve lenfoid hücrelerini normalden fazla üretilmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. Genellikle 1-5 yaş arası çocuklarda ve 55 yaş üzerindeki yetişkinlerde gözlemlenmektedir.

Lösemi 4 farkli türde incelenmektedir.

Akut Lenfoblastik Lösemi

Akut Myeloid Lösemi

Kronik Lenfositik Lösemi

Kronik Myeloid Lösemi

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

Çocuk hastalarda daha çok gözlemlenen bu lösemi türünde lenfoid genç beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz üremesi sonucunda gerçekleşen kan kanseridir.

AKUT MYELOİD LÖSEMİ

Yetişkinlerde en sık gözlemlenen lösemi türü olan akut myeloid lösemi,myelositik genç beyaz kan hücrelerinin üremesinden kaynaklanmaktadır.

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

55 yaş üzerinde genellikle gözlemlenen kronik lenfositik lösemilenfoid kan hücrelerinin olgunlaşmadan kontrolsüz üremesinden kaynaklanmaktadır.

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ

Özellikle 20-55 yaş arasındaki kişilerde görülen kronik myeloid lösemi myeloid beyaz kan hücrelerinin çoğalması sonucunda meydana gelmektedir.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lösemi belirtileri her yaştan kişiyi tehdit etmektedir. Ancak sıklıkla 1-5 yaş arasındaki çocuklarda görülmektedir. Löseminin en büyük belirtisi darbe olmadan gözlemlenen morarmalar olup. Bu morarmaların kesinlikle cidiye alınması gerekmektedir. Bununla birlikte gözlemlenen kan kanseri belirtileri;

Kansızlık

Ciltte solgunluk

Sık sık tekrarlanan ateş

Aşırı kilo kaybı

Halsizlik

Çabuk yorulma

İştah kaybı

Lenf bezlerinde şişlik (Boyun, kol altı ve kasıklar)

Diş etlerinde kanama

Kemik ve eklemlerde şişme ya da ağrı

Burun kanaması

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Dalak büyümesi

Ani terleme

Bu belirtilerden bir veya birkaçını gözlemlemeniz halinde en kısa sürede doktor ya da uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

LÖSEMİ HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Lösemi hastalığı çocuklarda genellikle genetik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ancak yetişkinlerde ise farklı nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Bunlardan en yaygın neden olarak daha önce alınan kemoterapi, radyoterapi ya da ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Bunun dışında down sendromu gibi doğuştan genetik nedenlerden de sıklıkla lösemi gelişebilir. Ayrıca yüksek radyasyona maruz kalmakta lösemi ye neden olmaktadır. Özellikle anne adaylarının hamilelik sürecinde radyasyona maruz kalması bebek için lösemi riski taşımaktadır. Kimyasal içeren ürünlerin sık ve bilinçsiz kullanımı da özellikle çocuklarda lösemi için risk oluşturmaktadır. Sigara tüketimi de lösemiye neden olan bir diğer etkendir. Yüksek miktarda benzen kimyasalı içeren sigara lösemiyi tetikleyebilir, hamile anne adaylarının sigara içmesi bebekte lösemi riskini arttırmaktadır. Löseminin bir diğer nedeni de genetik yatkınlıktır. Geçmişte ailelerde lösemi rahatsızlığı teşhisi konmuş birinin olması lösemi oluşumu için sizi risk grubuna taşımaktadır. Petro kimya fabrikalarının yakınlarında oturmak, çalışmak gibi etkenler de lösemiye neden olabilir.

LÖSEMİ TEDAVİSİ

Gelişen teknoloji ve büyüyen sağlık endüstrisiyle birlikte löseminin tedavisinin başarı oranı %80'leri geçmektedir. Tedavi hastalığın safhalarına göre değişiklik göstermektedir. Lösemi tedavisinde öncelikle kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır. Daha sonra kök hücre ve kemik iliği nakli yapılarak tedavi devam etmektedir.

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