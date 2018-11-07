Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere'deki Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

Haciyeva'nın şimdi, hakkında yakalama kararı çıkartan Azerbaycan'a iade edilebileceği belirtiliyor.

Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda.

Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi.

Avukatları, Zamira Haciyeva'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor.

İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

Avukatlarından savunma: 'Kendisi müsrif biri'

Haciyeva'nın Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada ortaya çıktı.

Buna göre Haciyeva geçen Salı günü gönüllü olarak polise başvurdu.

Haciyeva'ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi.



Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi.

Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

Üst düzey bölge hakimi Emma Arbyhnot, Haciyeva'nın 500 bin Sterlin kefalet ödemesi, Knightsbridge'teki evinde kalması, M25 otoyolunun dış bölümüne seyahat etmemesi ve polise her gün bildirimde bulunması şartıyla serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Bu da Haciyeva'nın serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor.

Temyiz duruşmasının Perşembe günü Yüksek Mahkeme'de görülmesi bekleniyor.

Haciyev çifti kimdir?

Eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev, bankadan on milyonlarca doların kaybolması sonrası 2016'de zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edildi.

Haciyev'den 39 milyon doları geri ödemesi istendi.

Bundan 7 yıl önce de Britanya Virjin Adaları'ndaki bir şirket, çiftin adına Harrods alışveriş merkezine birkaç dakika uzaktaki 15 milyon dolarlık evin ödemesini yaptı.



Günde 5,250 dolar değerinde lüks alışveriş

2013'te de çift, Zamira Haciyev'in yönetimindeki başka bir şirket üzerinden Berkshire'deki lüks bir golf kulübünü en az 10 milyon dolara satın almıştı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, daha sonra Zamira Haciyev'e ülkedeki varlıklı yatırımcılara yönelik bir vize kapsamında oturma izni verdi.

Ancak Temmuz ayında Yüksek Mahkeme'de o sırada isimleri sadece "Bay ve Bayan A olarak" olarak bilinen bir çiftin duruşması düzenlendi.

Mahkeme Zamira Haciyeva'nın yüklü miktarda kullanılabilir şahsi gelire sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Haciyeva'nın yalnızca Harrods'ta son 10 yılda yaptığı harcama, günde en az 5,250 dolara denk geliyordu.

35 farklı kredi kartı

Mahkemenin ulaştığı bilgilere göre Azeri kadın lüks mücevher, parfüm ve saat satan bir mağazada yaklaşık 200 bin dolar, Cartier lüks mücevher mağazasında 130 bin dolardan fazla harcamıştı.

Buna ek olarak 2,400 dolarlık şarap faturaları ve erkeklere yönelik lüks ürünler için yaptığı 26 bin dolarlık harcama ortaya çıkarıldı.

Haciyeva tüm bu alışverişleri eşinin bankasına ait 35 farklı kredi kartı üzerinden yapmıştı.

Resmi belgeler, Haciyeva'nın 42 milyon dolar değerinde Gulfstream G550 model jet ile yine Harrods'ın otoparkında iki şahsi park alanı satın aldığına işaret etti.