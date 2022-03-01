Londra'da otobüse binen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in eğlenceli halleri herkesi güldürdü

Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010, ikinci oğulları Han'ı 2020, kızları Leyla'yı da 2021 yılında kucağına aldı. Mutlu evlilikleriyle magazin camiasında örnek bir çift olarak görülen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti bir süredir Londra'da yaşıyor.

OTOBÜSTEKİ EĞLENCELİ ANLARINI PAYLAŞTI

2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bergüzar Korel, son olarak eşiyle otobüse bindiği bir videoyu paylaştı. Boş otobüste ayrı ayrı yerlerde oturan çift, eğlenmeyi de ihmal etmedi. Otobüsten video paylaşan Korel, eşine "Benden uzağa oturarak bana alan tanıyor, çünkü bana çok aşık" diye seslendi. Çiftin eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.