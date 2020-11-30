Lokma Tarifi | Lokma tatlısı nasıl yapılır? Çıtır çıtır lokma tarifi
Lokma tatlısı, Osmanlı'dan günümüze gelen leziz Türk tatlılarından biridir. Son yıllarda çeşitli seçeneklerle tekrar moda olsa da en güzel lokma tarifi çıtır çıtır geleneksel lokma tatlısı tarifidir. Az malzemeyle yapılan bu tatlının püf noktalarını bildikten sonra evinizde hem lezzetli hem çıtır hem de yağ çekmeyen sıcacık lokmalar yapabilirsiniz!
Lokma tatlısı eskiden beri babaannelerimizin, anneannelerimizin döktüğü, çıtır çıtır, bol şekerli bir tatlı olarak hafızalarımızda yerini alır. "Lokma dökmek" terimi aile büyüklerimizden dilimize pelesenk olmuştur. Son zamanlarda lokma tatlısı popüler kültürle buluştu ve sade lokma tarifi yerini çikolatalı, kremalı seçeneklerine bıraktı. Artık bir sokak lezzeti sayılan lokma tatlısını dışarıda yapan çok sayıda mekanlar olsa da evde dökülen lokma tatlısının lezzeti her zaman bir başka oluyor. Oldukça basit malzemelerden yapılan lokma tatlısı tarifi ve püf noktalarını yazımızda bulabilirsiniz.
LOKMA TATLISI TARİFİ
Lokma tatlısının az yağ çekeni ve şekeri ayarında olanı makbuldür. Aksi halde mideyi rahatsız edecektir. İzmir Lokması olarak da bilinen Lokma tatlısı her evde bulunan un, tuz, maya ve şeker ile yapılmaktadır. Bunun haricinde kızartmak için sıvı yağ gerekir. Ve tabii ki lokma nasıl yapılır sorusuna "çıtır çıtır" cevabını veririz. Çıtır çıtır lokma tarifi ve püf noktalarını yazının devamında bulabilirsiniz.
BALLI LOKMA TATLISI
İşte hem hafif hem de çıtır çıtır bir lokma tarifi, hem de şerbeti ballı! İçerisindeki sirke sayesinde yağı çekmiyor ve şerbeti mide yakmıyor! Şerbeti sevenler de sevmeyenler de tatlıyı bir de ballı denediği zaman yemelere doyamayacak. Lokma lokma saymadan yiyeceğiniz, şekeri ağız yakmayan ve ağır gelmeyen Ballı Lokma Tatlısı tarifi aşağıda!
Malzemeler:
Hamuru için:
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım paket kuru maya
- Yarım çay kaşığı toz şeker
- 1 tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı su
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı bal
Kızartmak için:
- 4 su bardağı ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
- Öncelikle tatlının şerbetini hazırlıyoruz. Çünkü lokma tatlısı kızardıktan sonra direkt olarak soğuk şerbete atılmalıdır. Şerbet ne kadar soğuk olursa o kadar iyi olacaktır.
- Derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu alıyoruz ve şeker iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Balı da ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Ara ara karıştırmaya devam ederek şerbetin kaynamasını bekliyoruz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika daha ocakta tutuyoruz ve daha sonra altını kapatarak şerbeti soğuması için kenara alıyoruz.
- Şerbet soğurken hamuru yapmaya geçiyoruz. Hamur için verilen tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz ve öncelikle bir çırpma teli yardımıyla iyice çırparak karışmalarını sağlıyoruz. Daha sonra iyice yoğuruyoruz.
- Hamuru hazırladıktan sonra en az bir yarım saat bir köşede mayalanması için bırakıyoruz.
- Hamur mayalandıktan sonra derin bir tencerenin içerisine bütün yağı alıyoruz ve kızdırmaya başlıyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar alarak yağa atıyoruz. Bunun için yağlı bir kaşıktan ya da sıkma torbasından faydalanabilirsiniz. Sıkma torbasından sıkarken ucundan çıkan hamurları yağlı bir makasla keserek hızlıca hamurları kızartabilirsiniz.
- Kızaran lokmaları direkt olarak şerbetin içerisine atıyoruz. 30 saniye kadar (en fazla 1 dakika) şerbetin içerisinde bırakıyoruz ve sunum tabağına alıyoruz. Tüm hamur bitene kadar böyle devam edebilirsiniz! Afiyet olsun!
ÇITIR ÇITIR KLASİK LOKMA TARİFİ
En çıtır lokma tatlısı için malzemeleri tam ölçüsünde kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu tarif klasik ve kolay lokma tarifidir.
Malzemeler:
- 3,5 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 3 bardak ayçiçek yağı
- 2 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su (şerbeti için)
- 3-4 damla limon suyu
Hazırlanışı:
- Unun hepsini geniş bir karıştırma kabının içerisine alalım ve ortasını havuz gibi açalım. Unun ortasına kuru mayayı ve toz şekeri ilave ederek karıştıralım.
- Un harcına 2 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Cıvık ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar bu işleme devam edelim.
- Elde ettiğimiz hamuru bir süre mayalanmak için bırakacağız. Bu yüzden üzerini bir streç film yardımıyla kapatalım ve bir kenara 1 saatliğine alalım.
- Hamur mayalanırken bir yandan şerbetini ayarlayalım. Şerbet için derin bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı suyu ve toz şekeri alalım. Toz şeker eriyene kadar iyice karıştırarak pişirmeye başlayalım. Şeker tamamen eriyince 3-4 damla limon suyunu da ilave edelim ve hafiften kaynamaya başlayınca şerbeti ocaktan alalım. Bir kenarda soğumaya bırakalım.
- Mayalanan hamuru yağlı bir kaşık yardımıyla kızartmaya atabilirsiniz. Daha kolay bir seçenek isterseniz de sıkma torbasından yardım alabilirsiniz. Bunun için hamuru sıkma torbasının içerisine aktaralım. Ucunu keselim.
- Bir yandan 3 bardak ayçiçek yağını yavanın içinde kızdıralım. Lokmaları sıkma torbasından itelim ve lokmalarıyağlı bir makas yardımıyla keserek yağın içine atalım.
- Şerbeti bir kabın içerisine alalım. Kızaran lokmaları yağdan alıp hemen şerbetin içerisine atalım ve bir 10-12 saniye şerbetin içerisinde tutalım. Tüm lokmalar için aynı şeyi yapalım. Sıcak sıcak yiyebilirsiniz! Afiyet olsun!
ÇİKOLATA SOSLU LOKMA TATLISI TARİFİ
Son yılların özellikle gençler tarafından en çok rağbet gören sokak tatlısı: Çikolata Soslu Lokma Tatlısı!
Malzemeler:
Hamur için:
- 2 su bardağı ılık süt
- 2 yemek kaşığı toz maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı şeker
- 1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı)
- 1 paket vanilya
Çikolatalı Krema için:
- 2 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı kakao
- 80 g bitter/sütlü çikolata
Kızartmak İçin:
- Sıvı yağ
Süslemesi için:
- Sütlü Çikolata
- Beyaz çikolata
- Süslemeler
Hazırlanışı:
- Hamur için tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabının içerisine alalım ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpalım, yoğuralım.
- İyice yoğurduktan sonra mayanın aktifleşmesi için hamurun üzerini örtelim ve bir 1 saat kadar bir kenarda dinlendirelim.
- Hamur bir kenarda mayalanırken, içini dolduracağımız dolgu kremalarını hazırlayalım.
- Vanilyalı krema için sütü, unu, şekeri ve yumurta sarısını tencereye alalım ve iyice çırpalım. Ocağın altını açalım ve sürekli karıştırarak, krema koyulaşana kadar pişirelim. Krema koyulaştıktan sonra vanilyayı da ekleyelim ve çok az daha karıştırıp ocağın altını kapatalım. Kremayı tencereden ayrı bir kaseye alalım ve üzerini streçleyip soğumaya bırakalım.
- Çikolatalı krema içintencere içerisine sütü, şekeri, unu, nişastayı ve kakaoyu alalım ve karıştıralım. Ocağın altıbı açalım ve sürekli karıştırarak, koyulaşana kadar pişirelim. Kaynayan kremanın içerisine çikolatamızı da ekleyelim ve ocağımızı kapatalım. Kremayı karıştırarak, çikolatanın erimesini sağlayalım. Daha sonra ayrı bir kaba alalım, üzerini streçleyelim, ve soğumaya bırakalım.
- Mayalanan hamurun havasını çıkartalım ve bir sıkma poşetine alalım. Poşetin köşesine doğru toparlayalım. Poşetin ucunu küçükçe keselim.
- Lokmaları kızartmak için yağı derin bir tencerenin içerisine alalım ve altını açarak kızdırmaya başlayalım.Yağ ısınınca ocağı kısık ateşe alalım ve poşetimizden yavaşça sıkarak, lokmalarımızı yağın içerisine yağlı bir bıçak ya da makasla dikkatli bir şekilde keselim. Lokmalarımız pişerken, her yerinin eşit olması için çevirelim.
- Altın sarısı rengini alan lokmaları, kevgir ile tencereden alalım ve yağını süzelim, uygun bir kabın içerisine alalım.
- Daha sonra kremaları sıkma torbasına dolduralım ve lokmaların içerisine bolca sıkalım.
- İçerisini vanilyalı ve çikolatalı krema ile doldurduğumuz lokmaların yarısının üzerine benmari usulü erittiğimiz sütlü çikolata, yarısının üzerine ise yine benmari usulü erittiğimizbeyaz çikolata ile kaplayalım.
- Lokmalarımızı dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun!