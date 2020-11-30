Lokma Tarifi | Lokma tatlısı nasıl yapılır? Çıtır çıtır lokma tarifi

Lokma tatlısı, Osmanlı'dan günümüze gelen leziz Türk tatlılarından biridir. Son yıllarda çeşitli seçeneklerle tekrar moda olsa da en güzel lokma tarifi çıtır çıtır geleneksel lokma tatlısı tarifidir. Az malzemeyle yapılan bu tatlının püf noktalarını bildikten sonra evinizde hem lezzetli hem çıtır hem de yağ çekmeyen sıcacık lokmalar yapabilirsiniz!

Lokma tatlısı eskiden beri babaannelerimizin, anneannelerimizin döktüğü, çıtır çıtır, bol şekerli bir tatlı olarak hafızalarımızda yerini alır. "Lokma dökmek" terimi aile büyüklerimizden dilimize pelesenk olmuştur. Son zamanlarda lokma tatlısı popüler kültürle buluştu ve sade lokma tarifi yerini çikolatalı, kremalı seçeneklerine bıraktı. Artık bir sokak lezzeti sayılan lokma tatlısını dışarıda yapan çok sayıda mekanlar olsa da evde dökülen lokma tatlısının lezzeti her zaman bir başka oluyor. Oldukça basit malzemelerden yapılan lokma tatlısı tarifi ve püf noktalarını yazımızda bulabilirsiniz.

LOKMA TATLISI TARİFİ

Lokma tatlısının az yağ çekeni ve şekeri ayarında olanı makbuldür. Aksi halde mideyi rahatsız edecektir. İzmir Lokması olarak da bilinen Lokma tatlısı her evde bulunan un, tuz, maya ve şeker ile yapılmaktadır. Bunun haricinde kızartmak için sıvı yağ gerekir. Ve tabii ki lokma nasıl yapılır sorusuna "çıtır çıtır" cevabını veririz. Çıtır çıtır lokma tarifi ve püf noktalarını yazının devamında bulabilirsiniz.

BALLI LOKMA TATLISI

İşte hem hafif hem de çıtır çıtır bir lokma tarifi, hem de şerbeti ballı! İçerisindeki sirke sayesinde yağı çekmiyor ve şerbeti mide yakmıyor! Şerbeti sevenler de sevmeyenler de tatlıyı bir de ballı denediği zaman yemelere doyamayacak. Lokma lokma saymadan yiyeceğiniz, şekeri ağız yakmayan ve ağır gelmeyen Ballı Lokma Tatlısı tarifi aşağıda!

Malzemeler:

Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

Yarım paket kuru maya

Yarım çay kaşığı toz şeker

şeker 1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı sirke

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

Kızartmak için:

4 su bardağı ayçiçek yağı

Hazırlanışı:

Öncelikle tatlının şerbetini hazırlıyoruz. Çünkü lokma tatlısı kızardıktan sonra direkt olarak soğuk şerbete atılmalıdır. Şerbet ne kadar soğuk olursa o kadar iyi olacaktır.

Derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu alıyoruz ve şeker iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Balı da ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Ara ara karıştırmaya devam ederek şerbetin kaynamasını bekliyoruz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika daha ocakta tutuyoruz ve daha sonra altını kapatarak şerbeti soğuması için kenara alıyoruz.

Şerbet soğurken hamuru yapmaya geçiyoruz. Hamur için verilen tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabının içerisine alıyoruz ve öncelikle bir çırpma teli yardımıyla iyice çırparak karışmalarını sağlıyoruz. Daha sonra iyice yoğuruyoruz.

Hamuru hazırladıktan sonra en az bir yarım saat bir köşede mayalanması için bırakıyoruz.

Hamur mayalandıktan sonra derin bir tencerenin içerisine bütün yağı alıyoruz ve kızdırmaya başlıyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar alarak yağa atıyoruz. Bunun için yağlı bir kaşıktan ya da sıkma torbasından faydalanabilirsiniz. Sıkma torbasından sıkarken ucundan çıkan hamurları yağlı bir makasla keserek hızlıca hamurları kızartabilirsiniz.

Kızaran lokmaları direkt olarak şerbetin içerisine atıyoruz. 30 saniye kadar (en fazla 1 dakika) şerbetin içerisinde bırakıyoruz ve sunum tabağına alıyoruz. Tüm hamur bitene kadar böyle devam edebilirsiniz! Afiyet olsun!

ÇITIR ÇITIR KLASİK LOKMA TARİFİ

En çıtır lokma tatlısı için malzemeleri tam ölçüsünde kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu tarif klasik ve kolay lokma tarifidir.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

3 bardak ayçiçek yağı

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su (şerbeti için)

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Unun hepsini geniş bir karıştırma kabının içerisine alalım ve ortasını havuz gibi açalım. Unun ortasına kuru mayayı ve toz şekeri ilave ederek karıştıralım.

Un harcına 2 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Cıvık ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar bu işleme devam edelim.

Elde ettiğimiz hamuru bir süre mayalanmak için bırakacağız. Bu yüzden üzerini bir streç film yardımıyla kapatalım ve bir kenara 1 saatliğine alalım.

Hamur mayalanırken bir yandan şerbetini ayarlayalım. Şerbet için derin bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı suyu ve toz şekeri alalım. Toz şeker eriyene kadar iyice karıştırarak pişirmeye başlayalım. Şeker tamamen eriyince 3-4 damla limon suyunu da ilave edelim ve hafiften kaynamaya başlayınca şerbeti ocaktan alalım. Bir kenarda soğumaya bırakalım.

Mayalanan hamuru yağlı bir kaşık yardımıyla kızartmaya atabilirsiniz. Daha kolay bir seçenek isterseniz de sıkma torbasından yardım alabilirsiniz. Bunun için hamuru sıkma torbasının içerisine aktaralım. Ucunu keselim.

Bir yandan 3 bardak ayçiçek yağını yavanın içinde kızdıralım. Lokmaları sıkma torbasından itelim ve lokmalarıyağlı bir makas yardımıyla keserek yağın içine atalım.

Şerbeti bir kabın içerisine alalım. Kızaran lokmaları yağdan alıp hemen şerbetin içerisine atalım ve bir 10-12 saniye şerbetin içerisinde tutalım. Tüm lokmalar için aynı şeyi yapalım. Sıcak sıcak yiyebilirsiniz! Afiyet olsun!

ÇİKOLATA SOSLU LOKMA TATLISI TARİFİ

Son yılların özellikle gençler tarafından en çok rağbet gören sokak tatlısı: Çikolata Soslu Lokma Tatlısı!

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz maya

1 yemek kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı)

1 paket vanilya

Çikolatalı Krema için:

2 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı kakao

80 g bitter/sütlü çikolata

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

Süslemesi için:

Sütlü Çikolata

Beyaz çikolata

Süslemeler

Hazırlanışı: