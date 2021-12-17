Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı YTB Tarafından Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde 2021 yılının Litvanya'da Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür yılı olarak ilan edilmesi hasebiyle "2021 Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı: Kutlama ve Konser Programı" gerçekleştirildi. Programa Litvanya ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilikleri de katkı sundu. Etkinliğe, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseyit'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocakları Salonunda düzenlenen programda Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Fotoğraf Sergisi, halk oyunları ve müzik toplulukları gösterileri yer aldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Degutis ülkesinde bu yılın "Litvanya Tatarları Tarih ve Kültür Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Tatarların Litvanya'ya gelişinin tarihi süreci hakkında bilgiler aktardı.

Litvanya'ya yerleşen Tatarlara dinlerini ve geleneklerini korumaları için ayrıcalıklar tanındığını söyleyen Degutis, Tatarların Litvanya'nın ortak tarihine önemli katkılar sağladığını belirtti.

LİTVANYA VE LİTVANYA TATARLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Programda konuşan YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ise kuruluşundan bu yana YTB'nin Litvanya Tatarları ve Litvanya'nın yerli unsurlarından olan Karay Türklerine yönelik birçok kültürel çalışma hayata geçirdiğini ve bundan sonra da buna devam edeceğine dikkat çekti. Litvanya ve Litvanya Tatarlarına yönelik ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getiren Turus, daha fazla Litvanyalı öğrencinin de Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almasını arzu ettiğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yanı sıra Kırım Tatarlarının kültürel devamlılığının korunması konusundaki sorumluklarının da farkında olduklarını belirten Turus, YTB'nin Kırım ve Kırım Tatarlarıyla ilgili de birçok projeye imza attığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kırım Ailesi Derneği Başkanı Anife Kurtseyit, YTB'nin Kırım Ailesi Okuluna destek vermesinden dolayı Turus'a teşekkür belgesi takdim etti.

Turus ise Kiev'de bulunan ve kutlama kapsamında Ankara'ya gelen Kırım Ailesi Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler sundu.

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