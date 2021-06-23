Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.

Konferansının açılışında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine desteğin bir kez daha gösterildiğini belirtti.

Birleşik bir Libya konusunda zorlukların bulunduğunu ifade eden Maas, "Hemen hemen hiçbir şey barış ve istikrar için 24 Aralık'ta ülke genelinde yapılacak seçimler kadar önemli olmayacak." dedi.

Onlarca yıllık diktatörlük ve yıllarca süren çatışmalardan sonra Libya halkının nihayet sesini duyurmak istediğini aktaran Maas, bu nedenle, bu seçimlerin özgür, adil ve belirtilen tarihte gerçekten yapılacağının bir kez daha teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Maas, hala Libya'da bulunan yabancı savaşçıların, sadece varlıklarıyla bile barış sürecini etkilediğini belirtti.

Bu nedenle Libya ateşkes anlaşmasında ve Güvenlik Konseyi kararlarında yabancı savaşçıların, askerlerin ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Maas, "Bugün burada masada oturan bizler, bunu başarmak için hepimiz siyasi iradeyi göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci Berlin Konferansı'nın mesajının dış müdahalenin sona ermesi ve silah ambargosunun uygulanması gerektiği şeklinde olduğunu belirten Maas, bunun sonuç bildirgelerinde tekrarlanmasından dolayı müteşekkir olduğunu kaydetti.

Dibeybe: "Libya paralı askerler ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda"

Konferansının açılışında konuşan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Almanya'nın ve uluslararası toplumun Libya krizinin çözümüne yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Libya'nın güvenlik durumunun, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda olduğunu söyleyen Dibeybe, "Güvenlik teşkilatının birleştirilmesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı ve Libya'nın güneyinde ve diğer bazı bölgelerde terör unsurlarının varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler var." dedi.

Libya Başbakanı, kararlı ve tarihi bir pozisyon almalarını gerektiren bir dönemde olduklarına işaret ederek, "Libya'nın birliği için çalışıyoruz. Libya bir buçuk yıl önce bölünme tehdidiyle karşı karşıyaydı." diye konuştu.

Diyalog masasının dışında bir yol olmadığı ve "ne savaşa ne de anlaşmazlığa" dönülemeyeceğini vurgulayan Dibeybe, birinci Berlin Konferansı'nın taahhütlerini gözden geçirmek için burada olduğunu ifade etti.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel ve başkanlık seçimlerine ilişkin, "Seçimler 6 ay uzağımızda ve hala bütçenin onaylanmamasına ek olarak iç anlaşmazlıklar var." diyen Dibeybe, şöyle devam etti:

"(Libya halkına) kendilerini kimin temsil edeceğini seçme fırsatını vermek ve bu yolda tüm engelleri aşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. Libya'nın buradaki dostlarının da seçimlere doğru giden yolu hazırlamalarını istiyorum."

Yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batısını birbirine bağlayan sahil yolunu açmaya hazırlandıklarını kaydeden Dibeybe, ülkenin doğusundaki Bingazi'de bir kabine toplantısı düzenleyerek çalışmaları neticelendireceklerini kaydetti.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nin yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da dahil olduğu Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir