Libya'dan son dakika Hafter açıklaması: Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'ndan uzaklaştırıldı Libya'dan son dakika açıklaması geldi.

Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Havaalanı (Mitiga) etrafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ise geri çekiliyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, "Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı" dedi.

Kaynak: DHA