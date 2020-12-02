Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: "Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk"
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Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: "Sadece Türkiye'yi yanımızda bulduk"

02.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:56
Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik:

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını belirtti.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını belirtti.

Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na video bağlantısıyla katılan Muaytik, ülkesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın daha önce DEAŞ saldırısına maruz kaldığında pek çok yerden destek aldığını ancak, Nisan 2019'da darbeci general Halife Hafter ve milislerinin Trablus'a saldırısı sırasında bu durumun farklı geliştiğini ifade eden Muaytik, "Biz partnerlerimizi Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdık. Türkiye olumlu yaklaştı. Sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yanımızda ve yasal hükümeti desteklerken bulduk. Biz zor zamanımızda yanımızda duranlara müteşekkiriz." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Muaytik, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın 24 Aralık 2021'i seçim tarihi olarak koymasının ise "ayrı bir başarı hikayesi olduğunu" ifade etti.

Muaytik, ayrıca yarın da başkanlık konseyi ve devlet başkanının nasıl seçileceğine dair mekanizmaların belirleneceği bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı, eylül ayında darbeci general Hafter tarafıyla görüşmesinin daha çok Libya ekonomisini ilgilendirdiğini ve petrol ihracatı üzerindeki blokajın kaldırılıp bunun gelirlere yansıtılması ve Libya ekonomisinin canlanmasının gerekliliğiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Kendi siyasi kariyerini nasıl gördüğü sorusu da yöneltilen Muaytik, "Ben Libya toplumunun üyesiyim. Libyalılar beni lider olarak da seçebilir, muhalefete de getirebilir. Benim için hepsi uygun." yanıtını verdi.

Muaytik'ten ayrı olarak forumun bir başka paneline katılan UNSMIL Özel Temsilcisi Stephanie Williams da "Yapılacak çok iş var ve Libyalıları desteklemek ve bu ateşkes anlaşmasına saygı duyulmasını istemek gerçekten uluslararası toplumun görevidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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