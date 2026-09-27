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Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Ankara Çankaya'da spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı; 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iş yerinde devir-teslim meselesinden kaynaklı anlaşmazlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1450'nci sokakta meydana geldi. Spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. İş yerine gelen Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) ile bölgede bulunan Halil T. (41) ve Emircan İ. (42) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın da birbirine ateş açması üzerine Kenan B. ve Taner Aksoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taner Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kenan B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alarak kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı. Olayda yara almayan Bahattin Ş. ile karşı taraftan Halil T. ve Emircan İ. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ve şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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